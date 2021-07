Preşedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, internat pentru că sughiță de mai bine de 10 zile

Preşedintele brazilian Jair Bolsonaro a fost spitalizat în noaptea de marţi spre miercuri din cauza unei crize persistente de sughiţ care durează de mai bine de zece zile, a anunţat serviciul său de comunicare, relatează AFP.

"Urmând recomandările echipei sale medicale, el a fost internat la spitalul Forţelor armate pentru a fi supus unor controale pentru identificarea cauzelor sughiţului", a explicat Preşedinţia braziliană într-un comunicat.

"Este bine, are o stare bună" şi "va rămâne sub observaţie între 24 şi 48 de ore, nu neapărat în spital", se precizează în comunicat.

Jair Bolsonaro, în vârstă de 66 de ani, a evocat această problemă de peste o săptămână, după o operaţie pentru instalarea unui implant dentar.

Citește și Bolsonaro sugerează că China a creat virusul Covid-19 în laborator pentru a declanșa un război chimic

"Am sughiţuri de cinci zile. Am mai trecut prin asta, poate din cauza medicamentelor pe care le iau, am sughiţuri 24 de ore pe zi", a dezvăluit el joia trecută, cu prilejul transmisiunii sale săptămânale pe Facebook.

De la venirea sa la preşedinţie în 2019, Bolsonaro a suferit mai multe operaţii la abdomen din cauza sechelelor unui atentat cu armă albă căruia i-a căzut victimă în septembrie 2018, în timpul campaniei electorale.

În iulie 2020, el a fost atins de COVID-19, dar nu a avut decât simptome uşoare şi nu a necesitat spitalizare.