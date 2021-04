Devastată de Covid-19, Brazilia se confruntă cu o nouă problemă majoră: foametea

În plină pandemie de Covid-19, situația devine din ce în ce mai gravă în Brazilia, acolo unde peste 350.000 de oameni au fost uciși de virus. Țara din America de Sud se confruntă cu o nouă problemă: foametea.

Dacă în urmă cu trei ani 10 milioane de brazilieni au suferit de foame, în 2020 cifra aproape s-a dublat. Mai exact, în primul an de pandemie, aproximativ 18 milioane de persoane s-au confruntat cu lipsa hranei, informează The New York Times.

Tot anul trceut, alte 117 milioane de oameni, adică în jur de 55% din populația Braziliei, au raportat „insecurități” în privința accesului la alimente, adică nesiguranța că vor avea ce pune pe masă în viitorul apropiat.

Getty

În 2021, situația este mult mai severă. Potrivit sursei citate, mulți tineri se strecoară printre mașini, la ore de trafic intens, cu pancarte pe care scrie cu litere de tipar „Mi-e foame”, iat tot mai mulți copii cer de mâncare în fața supermarketurilor și restaurantelor. De asemenea, familii întregi stau cu mâinile întinse pe marginea drumurilor, implorând trecătorii să le dea ceva de mâncare.

Toate aceste scene, care sunt întâlnite la tot pasul în Brazilia, dovedesc faptul că decizia președintelui Jair Bolsonaro de a nu impune restricții, pentru a salva economia națională, a fost greșită, spune sursa citată.

„Modul în care guvernul a gestionat problema Covid a adâncit sărăcia și a accentuat inegalitățile. Foametea e o problemă gravă și nerezolvată în Brazilia”, a afirmat Douglas Belchior, fondatorul UNEafro Brasil, una dintre organizațiile care strâng bani și încearcă să procure hrană pentru cele mai vunerabile comunități din această țară.