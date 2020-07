Președintele Braziliei, infectat cu coronavirus: „Este ca şi când ai răci pentru că te-a prins ploaia”

Preşedintele brazilian Jair Bolsonaro nu se dezminte nici după ce a fost testat pozitiv pentru coronavirus. ''Este ca şi când ai răci pentru că te-a prins ploaia'', spune el dezinvolt.

Dar aproape 67.000 de brazilieni au murit după ce s-au îmbolnăvit de Covid, iar numărul celor infectați, conform datelor oficiale, se apropie de 1,7 milioane. În Statele Unite, încă 60.000 de cazuri de infectare în 24 de ore duc bilanțul total la peste 3 milioane. În tot acest timp, Organizaţia Mondială a Sănătăţii admite că virusul se transmite pe calea aerului, după ce luni de zile a insistat că se propagă doar prin picăturile de salivă atunci când oamenii strănută sau tuşesc.

Bolsonaro: "Toată lumea ştia că, mai devreme sau mai târziu, o bună parte din populaţie se va infecta cu COVID-19. Mulţi oameni, ca mine, de exemplu... dacă nu aş fi făcut testul, nu aş fi ştiut că rezultatul este pozitiv."

Preşedintele brazilian a apărut la televiziune pentru a-şi linişti compatrioţii - febra a scăzut, radiografiile arată că nu are nimic la plămâni şi în general se simte foarte bine, da asigurări Bolsonaro.

Bolsonaro: "Și vreau să vă mai spun ceva. Eu sunt un președinte luptător, pe linia frontului, și nu fug de popor. Vreau să fiu în mijlocul poporului."

Nu degeaba Bolsonaro este considerat un Trump al Braziliei. Şi unul şi altul fac tot posibilul să minimalizeze pericolul. Şi, la fel ca Trump, care spunea că ia hidroxiclorochina preventiv, Bolsonaro a anunţat că se tratează cu acelaşi medicament anti malarie, dar care nu s-a dovedit eficient împotriva Covid-19.

Bolsonaro: "A mai dat rezultate pentru cineva... Eu cred în hidroxiclorochină. Tu ce zici?"

Bolsonaro a apărut adesea în public căutând băile de mulţime şi strângând mâna susţinătorilor, de multe ori fără să poarte masca. A repetat că trecutul lui de atlet îl va proteja de virus, şi chiar dacă ar fi să se infecteze va fi ca o gripă uşoară.

Bolsonaro: "Așa cum am mai spus și am fost criticat, virusul e ca ploaia, cade peste tine. Dar unii trebuie să aibă grijă..."

Adică vârstnicii... Dar la 65 de ani, preşedintele brazilian face parte şi el din categoria cea mai expusă la formele grave de Covid.

Leandro Magalhaes, CNN Brasil: "Potrivit președintelui Bolsonaro, sunt forțe oculte în țară care încearcă să lovească în guvernul său prin crearea unei crize economice. Aici îi include pe diferiți guvernatori ai statelor federale și pe politicienii care nu-l susțin. "

Duminică, ministrul de Externe a postat în media o fotografie cu el, preşedintele Bolsonaro şi alţii la serbarea de Ziua Independenţei, la ambasada americană. Nimeni nu purta masca şi nu păstra distanţa de siguranţă. Ambasadorul american nu prezintă simptome, dar va fi testat în continuare.

Oficial, Brazilia se apropie de 1,7 milioane de cazuri de infectare dar specialiştii spun că numărul real ar putea fi de 12 poate chiar de 16 ori mai mare. Aproape 67.000 de brazilieni au fost răpuşi de Covid.

În Statele Unite, California şi Texas au raporatat peste 10.000 de noi cazuri de infectare în 24 de ore. În spitalele din Texas sunt în acest moment peste 9.000 de pacienţi în stare gravă.

Pacienţii descriu coşmarul prin care au trecut.

Pacient: "Este îngrozitor pentru că nu poţi respira. Nu poţi decât să te gândeşti că vei ajunge conectat la un ventilator, trebuie să fiu conectat la un ventilator, asta e tot ceea ce gândeşti".

În aceste condiţii, epidemiologul-şef al Casei Albe a subliniat importanţa purtării măştii - chiar dacă preşedintele Donald Trump refuză să apară în public cu mască.

Dr. Anthony Fauci, Director, Naţional Institute of Allergy and infectious Diseases: "Am aici o mască din material textil care, în mod cert, mă va proteja. Aşa că, dacă spui că nu contează dacă o porţi sau o dai jos, transmiţi un mesaj greşit şi confuz. Semnalul ar trebui să fie: poartă mască. Punct."

Între timp, preşedintele Trump insistă că Statele Unite sunt un loc sigur şi a sugerat că şcolile ar trebui redeschise în toamnă.