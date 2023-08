Premierul Justin Trudeau a anunțat că s-a separat de soția sa. Au fost împreună 18 ani

Acesta a făcut anunțul pe Instagram, miercuri.

„Sophie și cu mine am hotărât să anunțăm faptul că după multe conversații dificile și însemnate am decis să ne separăm. Rămânem o familie apropiată cu iubire și respect unul față de celălalt și pentru tot ce am construit și continuăm să construim. Pentru bunăstarea copiilor noștri, vă rugăm să ne respectați intimitatea. Mulțumim”, a fost anunțul făcut de Trudeau.

Cei doi s-au căsătorit în 2005 și au împreună trei copii, cel mai mic având vârsta de nouă ani.

Sursa: Daily Mail Etichete: , Dată publicare: 02-08-2023 19:57