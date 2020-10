Premieră pentru NASA. Savanții au reușit să colecteze probe de pe suprafața unui asteroid

După ce a petrecut aproximativ doi ani în preajma asteroidului Bennu aflat în apropierea Pământului, misiunea OSIRIS-REx a folosit un braţ robotic pentru a aduna bucăţi de pe suprafaţa lui care vor fi trimise pe Terra pentru a fi studiate, relatează News.ro.

Este prima dată când Agenţia spaţială americană a adunat mostre de pe suprafaţa unui asteroid.

????(BOOP) SUCCESS????

After over a decade of planning & countless hours of teamwork, we are overjoyed by the success of @OSIRISREx's attempt to touch down on ancient asteroid Bennu. What's next for the mission: https://t.co/zs0Boi2Iux

????: @LockheedMartin pic.twitter.com/FfMBHVGrT9