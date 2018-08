Pregătiri în Hawaii, de teama unui uragan puternic. Pe unde trece ”ochiul lui Lane”

Pro TV

În Hawaii se fac pregătiri intense înaintea uraganului Lane, care ar putea mătura o parte din arhipelag joi sau vineri.

Lane este în acest moment un uragan de categoria 4, ceea ce înseamnă vânt cu intensificări de aproape 250 de kilometri pe oră. Guvernatorul a declarat stare de urgenţă, mai ales că paradisul hawaiian se confruntă rareori cu asemenea furtuni.

Cei un milion şi jumătate de locuitori din Hawaii se pregătesc pentru un eveniment rar în regiunea lor şi nu tocmai fericit: un uragan botezat Lane. Ochiul furtunii ar trebui să treacă prin apropierea sau chiar pe deasupra celor mai mari insule ale arhipelagului. Aşa că oamenii au luat cu asalt magazinele, pregătindu-se pentru câteva zile de haos.

"Am cumpărat altă lanternă, fiindcă n-o mai găseam, am cumpărat nişte lumânări fără flacără. Am luat baterii şi multă mâncare uscată, să avem ce ronţăi", spune un localnic.

Guvernatorul statului Hawaii a declarat stare de urgenţă. Pe insula Hawaii şi în Maui, şcolile sunt închise de miercuri, până la noi ordine, iar instituţiile neesenţiale şi-au suspendat activitatea. Autorităţile se pregătesc, dar recunosc că e posibil să nu fie de ajuns.

David Ige, guvernator: "Dacă loveşte direct într-o zona cu populaţie semnificativă va fi mai mult decât poate prevedea orice plan de urgenţă. Obiectivul pregătirii pentru dezastru este să ajutăm fiecare familie şi fiecare individ să se pregătească ei înşişi."

Chiar dacă furtuna nu ar lovi direct Hawaii, specialiştii se aşteaptă la ploi abundente, alunecări de teren şi valuri de peste şapte metri şi jumătate. Populaţia a fost sfătuită să se adăpostească în propriile case, cu excepţia cazului în care se află în zone joase.

Kirk Caldwell, primarul oraşului Honolulu: "Luaţi furtuna în serios. Nu fiţi blazaţi. Eu sper să-şi schimbe traiectoria, dar nu putem să ne bazăm pe asta şi apoi să avem probleme serioase şi să spunem că am sperat. Aşa că ne pregătim pentru ce e mai rău, sperând să nu se întâmple."

Crucea Roşie pregăteşte adăposturi de urgenţă, iar mai multe companii aeriene au redus taxele pentru reprogramarea zborurilor spre Hawaii. Lane este al doilea uragan care ameninţă arhipelagul, după Hector, care nu s-a apropiat prea mult. Este însă un an excepţional: din 1959 încoace, doar patru furtuni suficient de puternice încât să primească un nume au măturat arhipelagul Hawaii.

