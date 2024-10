”Precizie și putere”. Benjamin Netanyahu anunță că Israelul ar fi distrus în Iran baze de producție a rachetelor

Anunțul a fost făcut într-un discurs public pe care l-a susținut la o ceremonie de stat organizată pentru comemorarea soldaților căzuți în războaiele Israelului la frontierele sale de sud și de nord în ultimul an.

"În primele ore ale dimineții de sâmbătă", IAF "a lovit zone din Iran, afectând grav capacitățile sale de apărare și capacitatea sa de a produce rachete care ar fi lansate asupra noastră", a declarat Netanyahu la ceremonia de la Mount Herzl, potrivit Jerualem Post.

"Atacul asupra Iranului a fost precis și puternic" și "și-a atins toate obiectivele", a spus el.

Netanyahu a mulțumit Statelor Unite pentru strânsă cooperare și asistență. Administrația Biden a precizat că nu a fost implicată în atac, deși a fost anunțată în prealabil că acesta va avea loc.

A fost primul comentariu public al lui Benjamin Netanyahu cu privire la atac, pe care l-a plasat în contextul mai larg al ”Războiului Săbiilor de Fier”. La ceremonia de la Muntele Herzl, Netanyahu a explicat că, în ultimul an, Israelul a luptat împotriva Iranului și a proxeneților acestuia, rescriind istoria în războiul său de rezistență, care a fost o bătălie existențială.

Obținerea unui preț de la dușmanii Israelului ”Războiul Săbiilor de Fier”, a spus el, a avut loc pe șapte fronturi, iar IDF (armata israeliană, n. red.) a obținut un preț greu de la dușmanii săi. El a amintit cum Iranul a lansat un atac cu rachete balistice împotriva Israelului la începutul lunii octombrie, ca răspuns la asasinarea de către Israel a liderului Hezbollah, Hassan Nasrallah, după aproape un an de război al IDF cu gruparea proxy iraniană.

Sâmbătă, ca răspuns la acest atac cu rachete balistice iraniene, Israelul a decis să atace "capul caracatiței", după ce luni de zile a lovit tentaculele acesteia: "Pe cei care ne lovesc, îi vom lovi. Acesta este un principiu care ne-a însoțit în tot acest timp și care ne va însoți în continuare", a spus el.

Iranul nu a indicat încă dacă și cum va răspunde. SUA și comunitatea internațională au îndemnat atât Iranul, cât și Israelul să înceteze seria de atacuri și contraatacuri.

Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat duminică faptul că "Răul comis de regimul sionist (Israelul) în urmă cu două nopți nu ar trebui nici minimalizat, nici exagerat", potrivit agenției de presă oficiale iraniene IRNA.

Khamenei a declarat că puterea Iranului ar trebui demonstrată Israelului, adăugând că modalitatea de a face acest lucru ar trebui să fie "determinată de oficiali și că ar trebui să aibă loc ceea ce este în interesul poporului și al țării". Un cercetător american a declarat că o lovitură aeriană israeliană a lovit sâmbătă o clădire care făcea parte din defunctul program iranian de dezvoltare a armelor nucleare, iar el și un alt cercetător au declarat că au fost lovite, de asemenea, instalații utilizate pentru amestecarea combustibilului solid pentru rachete.

David Albright, fost inspector ONU pentru armament, și Decker Eveleth, analist de cercetare asociat la CNA, un think tank din Washington, au ajuns separat la aceste evaluări bazate pe imagini din satelit comercial - mai notează publicația israeliană Jerusalem Post.

Aceștia au declarat pentru Reuters că Israelul a lovit clădiri din Parchin, un complex militar masiv din apropierea Teheranului.

Israelul a lovit, de asemenea, Khojir, potrivit lui Eveleth, un vast sit de producție de rachete din apropierea Teheranului.

Reuters a raportat în iulie că Khojir era în curs de extindere masivă. Eveleth a declarat că loviturile israeliene ar fi putut "împiedica semnificativ capacitatea Iranului de a produce rachete în masă".

Armata iraniană a declarat că avioanele de război israeliene au folosit "focoase foarte ușoare" pentru a lovi sistemele radar de frontieră din provinciile Ilam, Khuzestan și din jurul Teheranului.

În postările de pe rețeaua X, Albright a afirmat că imaginile din sateliții comerciali au arătat că Israelul ar fi lovit o clădire din Parchin numită Taleghan 2, care a fost utilizată pentru activități de testare în timpul Planului Amad, defunctul program iranian de dezvoltare a armelor nucleare.

