Drama unei eleve din Rusia care s-a opus „operațiunii speciale” a lui Putin. „M-am simțit ca o vrăjitoare din Evul Mediu”

Suspecții nu sunt doar adulți. Numeroși copii și adolescenți s-au confruntat cu consecințe dure pentru că au criticat invazia lui Vladimir Putin.

Unul dintre cele mai mediatizate cazuri este urmărirea penală a lui Varia Zholiker, o elevă de clasa a cincea din Moscova, pe care ofițerii anti-extremism au interogat-o după ce a chiulit de la unul dintre cursurile de „patriotism” impuse de stat la școala sa și a postat online o imagine pro-ucraineană ca avatar. Dar povestea Variei nu este singura.

Într-o nouă investigație, jurnaliștii de la publicația independentă Verstka au descoperit că adolescenții și copiii s-au confruntat cu amenințări cu acte de violență din partea poliției, rușine publică și amenzi mari pentru că au denunțat războiul, scrie Meduza.

„M-am simțit ca o vrăjitoare din Evul Mediu”

În mai 2022, școala lui Zari (numele tinerei a fost schimbat), în vârstă de 17 ani, a organizat o ceremonie pentru a marca sfârșitul anului academic. Zari trebuia să citească o poezie în cadrul evenimentului.

Înainte ca ea să se ridice, însă, directorul școlii a luat cuvântul. Femeia le-a spus elevilor că are vești bune: armata rusă tocmai a capturat Uzina siderurgică Azovstal din Mariupol. Ascultând discursul, Zari s-a înfuriat.

Când a venit rândul ei să citească poezia, Zari s-a apropiat de microfon și a strigat: „Nu războiului! Libertate pentru Ucraina! Putin este diavolul!”

Cineva a filmat ieșirea lui Zari, iar în dimineața zilei de 22 mai, videoclipul s-a răspândit pe rețelele de socializare. Reacțiile au fost mixte. Mulți internauți au insultat-o pe Zari și au numit-o în mod disprețuitor, iar alții i-au lăudat curajul.

Cu toate acestea, reacția școlii lui Zari a fost departe de a fi ambivalentă: nimeni nu a susținut-o deloc. Din momentul în care a făcut declarația, a spus ea: „Toată lumea [la ceremonie] a început să țipe la mine. Toată lumea era foarte furioasă. M-au numit fascistă, trădătoare și o rușine pentru țara mea”.

La scurt timp, au apărut ofițeri de poliție, i-au confiscat telefonul lui Zari și au dus-o la secția de poliție.

„Toate acestea au fost însoțite de insulte verbale”, a spus ea. „Mă simțeam ca o vrăjitoare din Evul Mediu sau ca o criminală în serie. M-au ținut la secția de poliție timp de aproximativ cinci ore sau cam așa ceva, este greu de ținut minte. Nu m-au bătut. Mi-au spus că sunt proastă și că nu înțeleg nimic. Și i-au insultat și pe ucraineni”.

Mai târziu în acea zi, a apărut în online un videoclip în care Zari și mama ei își cereau scuze. Aflată în fața școlii sale, Zari spune că era „neliniștită din cauza examenelor” și că regretă acțiunile sale, care au fost doar o încercare de a „atrage atenția”. Mama ei, cu un aer descurajat, numește acțiunile lui Zari „emoționale și necugetate” și își exprimă regretul că nu a reușit să o crească cum trebuie.

Potrivit lui Zari, acest videoclip a fost filmat de „oameni din administrația [orașului]”. I s-a dat un scenariu și i s-a spus să îl citească în fața camerei.

Când a fost întrebată ce părere are despre acțiunile sale la ceremonie, Zari a spus: „Nu voi răspunde la asta. Sunt în registrul poliției”. Autoritățile i-au spus lui Zari că, dacă va fi implicată într-un alt incident, vor deschide un dosar penal și vor „ruina viața” întregii sale familii.

„Crezi că nu te vom bate măr doar pentru că ești minoră?”

Potrivit proiectului media independent OVD-Info, cel puțin șapte persoane sub 18 ani s-au ales cu acuzații penale pentru că au făcut declarații anti-război în 2022.

Pe lângă protestele și declarațiile pașnice, unii adolescenți s-au angajat în acțiuni directe pentru a se opune „operațiunii militare speciale” a Rusiei. La 30 ianuarie 2023, de exemplu, OVD-Info a raportat că Serviciul Federal de Securitate (FSB) a arestat trei elevi de clasa a opta în afara Moscovei pentru deteriorarea căilor ferate (potrivit rapoartelor mass-media, aceștia au dat foc unei cutii de control a semnalizării). FSB a susținut că elevii au acționat „la instrucțiunile unor actori necunoscuți de pe Telegram” și le-a cerut rușilor să „rămână vigilenți și să nu urmeze exemplul persoanelor folosite de serviciile de informații ucrainene pentru a comite atacuri de sabotaj asupra unor obiective din infrastructura de transport”.

În prezent, nu este clar ce acuzații vor fi aduse adolescenților. FSB a declarat că acțiunile lor ar putea fi calificate fie ca „act terorist”, fie ca „diversiune”, ambele infracțiuni i-ar putea trimite pe tinerii autori la închisoare.

Deși acuzațiile penale împotriva minorilor sunt relativ rare în Rusia, arestările, amenințările, hărțuirile și acuzațiile de delict devin tot mai frecvente. Judecând după rapoartele mass-media și datele din surse deschise, minorii au fost arestați pentru că au participat la mitinguri de solidaritate cu Ucraina și au fost amendați pentru „infracțiuni” precum afișarea de postere, scrierea de mesaje anti-război pe Telegram, desenarea de graffiti anti-război și purtarea de petece anti-război. În Crimeea, o studentă a fost reclamată la FSB pentru că a desenat un steag ucrainean în caietul ei.

Andrei, un tânăr de 16 ani din regiunea Vladimir din Rusia, este unul dintre adolescenții care a fost acuzat de o infracțiune. El a declarat pentru Verstka că are de mult timp reputația de a fi un „fan al lui Aleksei Navalnîi”, atât în rândul colegilor săi, cât și în rândul personalului școlii.

Când a izbucnit războiul la scară largă, Andrei a încetat să mai participe la proteste. Îi era teamă atât de a fi arestat, cât și de reacția părinților săi, dar când Vladimir Putin a anunțat mobilizarea în septembrie 2022, nu a putut rezista.

„Pe 21 septembrie, prietenul meu și cu mine eram atât de agitați”, a povestit el pentru Verstka. „Am fost de acord că trebuie să facem ceva. Ne-am urcat în autobuz și am mers până la Vladimir, unde au loc de obicei proteste. Am fost dezamăgiți să vedem cât de puțini oameni erau acolo. Nu era deloc o mulțime, dar era o mulțime de polițiști. Se apropiau de oameni la întâmplare, chiar și de oameni care doar treceau pe lângă ei sau stăteau în stația de autobuz. Personal, nu am văzut pe nimeni scandând sau ținând vreo pancartă. Dar tot arestau oameni”.

Andrei a decis să facă o înregistrare video a scenei cu ajutorul telefonului său. Imediat, ofițerii s-au apropiat de el și de prietenul său și i-au tras de brațe într-o dubă a poliției.

În drum spre secție, ofițerii i-au obligat pe Andrei și pe prietenul său să le dea telefoanele, amenințându-i că, în caz contrar, îi vor „reține pentru nesupunere față de poliție”. Apoi, la secție, i-au cerut lui Andrei să își deblocheze telefonul, dar acesta a refuzat. Un ofițer, își amintește el, i-a spus: „Felul în care te comporți va determina consecințele, așa că deblochează-l”. Când asta nu a funcționat, au început să-l amenințe direct: „Crezi că nu te vom bate măr doar pentru că ești minor?”.

În cele din urmă, părinții lui Andrei au venit să îl ia.

„Ei nu sunt super de acord cu poziția mea. Dar nu au arătat prea multe emoții, ci doar s-au uitat la mine cu furie”, a spus el. „[...] Tatăl meu a spus ceva de genul: 'Bună treabă, ce cadou minunat i-ai făcut mamei tale'. Pentru că se apropia ziua ei de naștere”.

Câteva zile mai târziu, poliția l-a oprit pe Andrei în timp ce ieșea din casă. „Au venit la mine și mi-au spus: 'Sună-ți părinții și apoi plecăm'”, a spus el.

S-a dovedit că, deși Andrei refuzase să își deblocheze telefonul pentru polițiști, aceștia văzuseră câteva mesaje pe ecranul său și au folosit mesajele pentru a găsi canalul public Telegram al lui Andrei. Acolo, el distribuise o postare despre un protest împotriva mobilizării care fusese organizat de activiștii locali și de mișcarea Vesna (sau Primăvara). „Și asta au folosit ca bază pentru acuzațiile împotriva mea: Secțiunea 2, articolul 20 din Codul administrativ rus, participarea la proteste neautorizate”, a declarat el pentru Verstka, scrie Meduza.

Cazul lui Andrei a fost înaintat unei comisii pentru probleme juvenile, care a decis să îl amendeze cu 20.000 de ruble (270 de dolari).

Ca parte a procedurii, comisia a citit cu voce tare dosarul școlar al lui Andrei. În notele din dosar se spunea că era disciplinat și că studia bine, dar și că „ia poziții civice active, îl susține pe Alexei Navalnîi și acuză autoritățile de corupție”. Unul dintre membrii comisiei era un funcționar al administrației locale pe care Andrei nu-l mai întâlnise niciodată. „M-a întrebat dacă îl consider corupt”, a povestit Andrei. „Și a vorbit, de asemenea, despre nazismul din Ucraina”.

Acum, Andrei este obligat să se prezinte la secția de poliție o dată pe săptămână. Acolo, ofițerii îi reamintesc că „nu ar trebui să meargă la proteste sau să scrie mesaje negative pe rețelele de socializare”.

Andrei a decis să nu conteste sancțiunea, temându-se că nu ar face decât să înrăutățească lucrurile. Bloggerița YoungMasha și adepții ei au donat bani pentru a-l ajuta să plătească amenda.

„Erau Z-uri peste tot în orașul nostru și asta m-a enervat”

Alți adolescenți vizați de autorități pentru că s-au opus războiului au decis să caute sprijin juridic.

Vera (al cărei nume a fost schimbat la cererea ei), o tânără de 17 ani dintr-un orășel din regiunea Celeabinsk, a fost oprită de un ofițer FSB în octombrie când a încercat să arate un poster împotriva războiului după școală. Când ofițerul a aflat că nu avea încă 18 ani, i-a ordonat să își sune părinții.

„Am sunat-o pe mama, dar eram atât de speriată încât i-am dat telefonul”, a spus ea. „I-a spus mamei mele că trebuie să vină aici, pentru că nu puteau să-mi facă nimic fără părinții mei”.

Din conversația Verei cu bărbatul a reieșit repede că acesta știa cumva că ea chiulise în trecut de la orele de „patriotism” de la școală. El i-a spus să nu mai citească „prostii” pe internet și a sfătuit-o să înceapă să urmărească canalele „patriotice” de pe Telegram.

Când mama Verei a ajuns la fața locului, bărbații le-au dus pe amândouă la secția de poliție, unde au fost apoi reținute timp de aproximativ opt ore. În cele din urmă, Vera a fost acuzată de „discreditare a armatei ruse”, iar mama ei a fost acuzată de neîndeplinirea îndatoririlor sale de părinte.

Deși Vera încă nu se considera vinovată de o infracțiune, acuzațiile au speriat-o. Le-a povestit unor prieteni despre cele întâmplate, iar unul dintre ei i-a recomandat să îl contacteze pe Andrei Lepiokhin, un avocat care lucrează cu grupul pentru drepturile omului Agora.

Lepiokhin a fost de acord să o apere pe Vera și a participat la prima ședință a Comisiei pentru problemele minorilor. Dar audierea cazului ei care trebuia să urmeze a fost amânată - și a fost ulterior amânată de încă două ori. Când a avut loc în cele din urmă, Lepiokhin nu a putut participa.

„Audierea a avut loc pe 27 decembrie, iar eu am mers singură”, a declarat Vera. „Ei doar au citit decizia, iar apoi președintele comisiei a scos câteva afișe naziste pe care le tipărise el însuși și le-a citit. El a spus că apelul la pace este o strategie politică cunoscută”. Ea a fost amendată cu 30.000 de ruble (aproximativ 400 de dolari).

Avocatul Andrei Lepiokhin a declarat pentru Verstka că a pregătit un apel împotriva deciziei comisiei, dar că instanța a refuzat să-l accepte, susținând că decizia intrase deja în vigoare. Acum, Lepiokhin plănuiește să facă apel la decizia instanței de a respinge prima sa încercare de apel.

