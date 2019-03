Povestea celor două surori care au supraviețuit după ce s-au rătăcit 44 ore într-o pădure

Au îndurat frigul și ploaia rece, dar și pericolul animalelor sălbatice.

"Le-am găsit lângă un tufiș, lipite una de alta ca să se încălzească și să-și facă curaj", a spus șeriful ținutului, care a adăugat: "A fost un adevărat miracol!"

Caroline, de 5 ani, și Leia, sora ei cu 3 ani mai mare, au supravieţuit cu apa de pe frunzele de afin și au mâncat batoanele cu cereale pe care le aveau cu ele când au plecat de acasă şi s-au rătăcit în pădure.

An incredible tale of survival: Leia, 8, and Caroline, 5, and their family speak to the media about how they survived some 44 hours in the woods after they got lost near their Humboldt County home. 5,6p @KTVU pic.twitter.com/92oURaqEiR