Povestea bărbatului care locuiește într-o peșteră. Cu cât o închiriază

Un britanic este mândrul proprietar al uneia dintre cele mai ciudate case din Europa.

Se autointitulează "omul cavernelor" - şi pe drept cuvânt, pentru că locuieşte într-o peşteră.

Una pe care a transformat-o cu mâna lui dintr-un adăpost rudimentar abandonat într-o căsuţă de hobbit, dar cu toate dotările moderne.

O peşteră veche de 250 de milioane de ani din ţinutul englezesc Worcestershire i-a devenit casă unui bărbat cu nume italian parcă predestinat.

Angelo Mastropietro şi casa lui au o poveste emoţionantă. Născut în Anglia, bărbatul a locuit zece ani în Australia, unde conducea o afacere profitabilă.

Într-o vacanţă în Anglia s-a adăpostit de ploaie într-o peşteră folosită drept locuinţă rudimentară timp de trei sute de ani, dar abandonată de prin 1940. Câţiva ani mai târziu, Angelo avea să o cumpere în împrejurări triste.

Angelo: "În 2007, am fost diagnosticat cu scleroză multiplă. Am continuat să muncesc, iar la sfârşitul lui 2008 am făcut o criză care m-a lăsat cu partea dreaptă a corpului temporar paralizată."

A fost momentul care l-a făcut pe Angelo să-şi schimbe viaţa. S-a mutat înapoi în Marea Britanie şi a cumpărat proprietatea, apoi s-a apucat să o amenajeze pentru locuit.

A muncit nouă luni cu mâinile lui, temându-se mereu că boala îl va lovi din nou. Dar clima blândă şi munca fizică i-au făcut bine. A scos 80 de tone de piatră din peşteră, ca să lărgească încăperile şi a investit peste o sută de mii de euro.

A lăsat pereţii nefinisaţi, ca să păstreze aspectul de peşteră, dar i-a văruit pentru a da luminozitate spaţiului. Casa are încălzire în pardoseală, apă curentă şi internet. Iar el s-a transformat în timp într-un adevărat om al cavernelor.

Pentru că are două fetiţe mici, nu poate locui tot timpul în casa-peşteră, aşa că o închiriază. Pentru un weekend, doritorii plătesc 260 de euro.

