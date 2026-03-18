Noua propunere vine cu reguli unice pentru toate statele membre și posibilitatea de a înființa o companie online, în 48 de ore, cu mai puțin de 100 de euro. În prezent, antreprenorii din Uniunea Europeană se lovesc de 27 de sisteme juridice naționale diferite.

Un antreprenor care vrea acum să își deschidă o firmă în Uniunea Europeană va găsi reguli diferite în fiecare stat membru. Sunt 27 de sisteme juridice naționale și peste 60 de tipuri de companii, iar această birocrație poate întârzia lansarea unei afaceri cu săptămâni sau chiar luni. Prin noua inițiativă, Comisia Europeană încearcă să oprească migrarea companiilor europene către piețe precum Statele Unite, unde regulile sunt adesea mai simple, iar accesul la finanțare mai ușor.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene: „Orice antreprenor va putea crea o companie în 48 de ore, de oriunde din Uniunea Europeană, complet digital, cu mai puțin de 100 de euro și fără capital social minim. Companiile EU Inc. vor funcționa într-un mediu complet digital, de la înregistrare până la ședințele acționarilor, de la stocarea documentelor până la operațiunile de capital”.

Datele companiei ar urma să fie depuse o singură dată, printr-un sistem comun la nivel european, care va lega între ele registrele naționale. Comisia vrea și un registru central al Uniunii, astfel încât firmele să poată primi codul fiscal și numărul de TVA, fără a fi nevoite să depună din nou documentele.

Modificarea regulilor, așteptată și de antreprenorii români

Corespondent Știrile ProTV: „Comisia Europeană spune că noul sistem ar face mai simplă nu doar deschiderea unei firme, ci și închiderea ei. Companiile ar avea acces la proceduri de lichidare complet digitale, iar startupurile inovatoare la reguli de insolvență rapide, simplificate, astfel încât fondatorii să poată relua mai repede un nou proiect, dacă prima idee nu funcționează.”

Aceste modificări sunt așteptate și de antreprenorii din România.

Evelina Necula, cofondatorul unei afaceri: „Multe dintre ele conform legislației din România sunt aproape imposibil de aplicat sau sunt foarte birocratice, foarte greoaie și sunt mai degrabă o replică palidă a felului dinamic în care ele ar trebui să funcționeze”.

Cosmin Curticăpean, vice-președinte al ONG-ului TechAngels România: „Un singur regim juridic care elimină fragmentarea ar fi ceva extraordinar. Structurile compatibile cu Venture Capital ar putea să înceapă să atragă și inclusiv piețele de capital, bursele, ar putea să se raporteze deja la aceste companii. Să poți să scalezi pe o piață europeană nu pe o piață locală, mai ales pentru țările din estul Europei ar fi un beneficiu absolut extraordinar.”

Ca să intre în vigoare, propunerea trebuie aprobată de Parlamentul European și de Consiliu. Comisia Europeană face apel ca negocierile să se încheie până la sfârșitul anului 2026.