Peste 2.700 de morţi în 24 ore în SUA. Trump vrea să suspende temporar imigrația

Numărul morţilor în 24 de ore a crescut brusc, marţi, în Statele Unite, cu 2.751 de decese legate de noul coronavirus, potrivit bilanţului prezentat de Universitatea Johns Hopkins, unul dintre cele mai grave înregistrate de o ţară timp de o zi.

SUA, care deplâng 44.845 de morţi de COVID-19 de la începutul pandemiei, a depăşit marţi, de asemenea, pragul de 800.000 de cazuri înregistrate oficial, cu aproape 40.000 de cazuri în plus de luni, orele 20.30, până marţi la aceaşi oră, potrivit datelor prezentate de universitatea americană, actualizate continuu.

Publicaţia The New York Times scrie că sunt cu 28 de mii de morţi în plus din cauza Covid-19 decât sunt trecuţi în statisticile actuale. Asta ar însemna că numărul deceselor pe plan mondial ar depăşi 200 de mii.

Între timp, preşedintele Donald Trump a postat pe Twitter că intenţionează să semneze un ordin prin care să suspende temporar imigraţia în Statele Unite din cauza pandemiei de coronavirus.

Cei ce susţin cauza imigranţilor sunt de părere că atacurile preşedintelui sunt doar o încercare de a abate atenţia de la problemele actuale ale Americii.

Dacă în New York numărul cazurilor de infectare este în descreştere, se agravează focarele din oraşe precum Boston, Chicago şi Philadelphia.

Senatul american a adoptat un nou plan de aproximativ 500 de miliarde de dolari pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii lovite de criza legată de COVID-19 şi pentru ajutorarea spitalelor.