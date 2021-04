Persoane super-imune la COVID-19, descoperite în Italia. Numărul anticorpilor s-a dublat rapid

Câteva femei discută pe străzile orașului din Italia. Nimic nu indică faptul că acestea – o pensionară, o fostă angajată a unui hotel și o funcționară a consiliului local – au o calitate specială, care le face fascinante pentru oamenii de știință și, posibil, invidiate de milioane de oameni.

Analizele de sânge arată că fiecare dintre ele are mai mult decât dublul numărului de anticorpi depistați în mod normal la cei care s-au vindecat de Covid-19.

„Să spunem că am ceva mai mulți anticorpi decât majoritatea”, a afirmat Maria Tosetto, de 59 de ani, conform The Times.

At first glance the small group of women chatting in the Italian town of Vo’ Euganeo appear perfectly normal.

There is nothing to indicate that they have a special quality that makes them fascinating for scientists and, potentially, the envy of millions. https://t.co/TH8a1WYsQl pic.twitter.com/sm6sOe5xhZ