Organizaţia a avertizat că „toţi indicatorii climatici cheie sunt pe roşu” şi că planeta Pământ este „împinsă dincolo de limitele sale”, relatează Reuters.

În raportul său, agenţia ONU subliniază, de asemenea, că anul 2025, cu aproximativ 1,43 grade Celsius peste nivelurile preindustriale, a fost al doilea sau al treilea cel mai călduros din istorie.

Acest lucru confirmă un raport anterior al OMM, potrivit căruia anul 2025 a fost unul dintre cei mai călduroşi trei ani înregistraţi vreodată.

Pierderea masei gheţarilor în zone cheie s-a numărat printre cele mai grave cinci înregistrate vreodată, se arată în raport, cu scăderi excepţionale raportate în Islanda şi America de Nord.

„Starea climei globale se află într-o situaţie de urgenţă. Planeta Pământ este împinsă dincolo de limitele sale. Fiecare indicator climatic cheie arată roşu”, a declarat secretarul general al Naţiunilor Unite, Antonio Guterres.

Raportul a confirmat, de asemenea, că 2024 a fost cel mai cald an, cu aproximativ 1,55 grade Celsius peste media preindustrială.

Guvernele s-au angajat, în cadrul Acordului de la Paris din 2015, să încerce să evite depăşirea pragului de 1,5 grade Celsius de încălzire globală.