Pensionar la 29 de ani. Daniel împărtășește trei lucruri esențiale pe care le-a făcut pentru a obține libertatea de tânăr

Publicația prezintă povestea băiatului pe care a verificat-o în urma documentelor prezentate de Daniel.

”La 29 de ani am ajuns la independența financiară pentru a mă pensiona anticipat.

După ce am terminat doctoratul la 24 de ani în 2018, am lucrat la Google X, conducând AI pentru proiecte secrete în faza incipientă. În 2020, am plecat pentru un rol de VP la JP Morgan și am rămas în firmă până în 2023.

Începând cu doar 1.000 de dolari în 2017, mi-am investit agresiv veniturile în acțiuni și am depășit primul milion de dolari la 20 de ani. Până în 2023, cheltuielile mele anuale în SUA au devenit mai puțin de 2% din investițiile mele, așa că mi-am părăsit locul de muncă .

Nu trebuie să-mi fac griji că voi fi nevoit să câștig din nou un salariu, astfel pot lucra la ceea ce mă pasionează cel mai mult. Îmi petrec timpul construind startup-ul meu, ThirdEar AI, un AI care oferă ajutor și sugestii în timp real fără solicitări”, transmite antreprenorul.

Iată modalitățile prin care am reușit să o fac:

1. Evitați datoria educațională

Am crescut în Kerala, India, unde părinții mei câștigau mai puțin de 20.000 de dolari pe an. Nu mi-aș fi putut permite o educație universitară în SUA sau nici măcar să merg la colegii private din India fără a lua un împrumut. Așa că am decis să studiez într-un colegiu guvernamental din India, care este mult mai ieftin.

Am studiat din greu pentru un test pe care studenții din India îl susțin în fiecare an pentru admiterea la facultate. Am fost clasat printre primii 0,1% și am ajuns să studiez ingineria și fizica la India Institute of Technology Bombay, o universitate publică de top din India. Întregul cost a fost de numai aproximativ 1.200 dolari pe an, inclusiv școlarizarea, locuința și mâncarea.

În loc să iau împrumuturi pentru a urma un master, am aplicat direct pentru un doctorat, program la Universitatea din Illinois din Urbana-Champaign.

M-am mutat în Illinois în 2015. În doi ani, am primit gratuit un master. După doar un an, mi-am terminat doctoratul, devreme la 24 de ani.

Întreaga mea educație nu m-a costat nimic în general. Nu aveam nevoie decât de jumătate din bursa primită pentru a acoperi costurile de trai; venitul rămas a fost cu mult mai mult decât costul diplomei mele de licență.

2. Investește agresiv în acțiuni când ești mai tânăr

Am făcut și un venit secundar în timpul doctoratului, lucrând cu jumătate de normă și făcând stagii la companii de tehnologie. Cei mai mulți bani pe care i-am câștigat au rămas inițial într-un cont bancar, câștigând dobândă neglijabilă. În ultimul an de doctorat, am început încet să cumpăr acțiuni.

Am învățat mai multe despre investiții. Când am început să lucrez cu normă întreagă la Google X, am început să investesc toate economiile mele. Am cheltuit mai puțin de 10% din remunerația mea la Google X și am investit fiecare dolar după taxe pe bursă - în principal acțiuni tehnologice. Nu am investit în altceva decât în ​​acțiuni și nu am păstrat economii de numerar.

Cu cât investiți mai devreme, cu atât mai bine datorită creșterii exponențiale combinate. Cu toate acestea, această creștere este cuplată cu mult risc și volatilitate.

Când ești tânăr și muncești, poți face față riscurilor și volatilității pieței, deoarece ai un venit din locul de muncă și costuri de trai mai mici.

3. Lucrați în orașe scumpe la început, dar nu vă instalați în ele pe termen lung

În San Francisco, New York și Seattle, remunerația pentru multe locuri de muncă poate fi mult mai mare. Acest lucru nu ajută de obicei la economisire, deoarece costul vieții acolo este, de asemenea, ridicat.

Mutarea în aceste orașe la începutul carierei, când nu aveți prea multe cheltuieli, înseamnă că puteți profita din plin de acest venit mare pentru a vă accelera rapid economiile.

Când am început să lucrez la Google X în Mountain View, California, am câștigat aproximativ 270.000 USD pe an. Am împărțit un apartament frumos cu prietenii, am mâncat majoritatea meselor la birourile Google și nu am avut alte cheltuieli majore, așa că am cheltuit mai puțin de 10% din venituri.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: