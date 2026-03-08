De asemenea, Curtea din Barcelona îi interzice inculpatului să exercite timp de doi ani orice profesie legată de faptele comise sau în domeniul educației Sentința arată că, atunci când cele două femei l-au întrebat pe ospătar de ce refuză să le servească, acesta le-a răspuns: „V-am văzut, eu sunt proprietarul localului și aleg pe cine servesc”. În realitate însă, el era doar ajutor de ospătar, scrie La Vanguardia.

Incidentul s-a petrecut când un cuplu a comandat o cafea pe terasa unui restaurant, iar ospătarul a refuzat să le servească, susținând că nu este posibil în acel moment. Cele două cliente au comandat apoi două sucuri de piersici, iar când el a spus că nu are, au schimbat comanda în două sucuri de portocale. Ospătarul a continuat să refuze și le-a spus că ar fi mai bine să părăsească localul deoarece restaurantul urma să înceapă serviciul de prânz.

La scurt timp după aceea, cele două victime au trecut din nou pe aceeași stradă și au văzut mai multe mese pe terasă ocupate de clienți care consumau cafea. Când și-au exprimat nemulțumirea față de ospătar, acesta a spus: „Ce frumoasă este iubirea.” Apoi le-a spus că el alege pe cine servește. Potrivit sentinței, ambele victime au prezentat simptome de anxietate reactivă legate de sentimente de neliniște „ca urmare a episodului descris”.

Curtea din Barcelona consideră că ospătarul a comis o infracțiune împotriva drepturilor fundamentale și a libertăților publice, prevăzută la articolul 512 din Codul Penal, care stabilește sancțiuni de interdicție profesională pentru oricine, în exercitarea activității sale profesionale, refuză unei persoane un serviciu la care aceasta are dreptul din motive de ideologie, religie, orientare sau identitate.