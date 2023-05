Pedeapsa complet neașteptată primită de un opozant rus găsit vinovat de ”discreditarea” ofensivei în Ucraina

Este o pedeapsă relativ uşoară în contextul unei reprimări implacabile în Rusia, scrie AFP

Fostul primar foarte popular al Ekaterinburgului, un oraş important în Ural, a fost găsit vinovat de ”discreditarea” armatei ruse şi condamnat la plata unei amenzi în valoare de 250.000 de ruble (aproximativ 3.000 de euro) - o pedeapsă cerută de procuratură, scriu agenţiile ruseşti de presă.

Potrivit aceleiaşi surse, Roizman rămâne supus unor restricţii - interdicţia de a folosi Internetul şi de a acorda interviuri -, până la confirmarea pedepsei în apel, sau până la trecerea termenului de formularea aunor recursuri.

Former mayor of #Yekaterinburg Yevgeny #Roizman was found guilty of "discrediting" the Russian army and fined 260,000 rubles.

"I believe that this is an acquittal in the current conditions", he said. pic.twitter.com/uLFjFfN4OE