"Pe el!" sau "Pe ei!" - finalul enigmatic al discursului lui Biden care tulbură SUA

Getty

Pe el sau pe ei? - Aceasta este întrebarea pe care şi-au pus-o mulţi în SUA marţi.

Pe el sau pe ei? - Aceasta este întrebarea pe care şi-au pus-o mulţi în SUA marţi, după discursul privind Starea Uniunii al preşedintelui democrat Joe Biden, sau mai bine spus la ce anume se referea el atunci când şi-a încheiat discursul cu această propoziţie care nu a respectat "scenariul", comentează EFE.

După tradiţionalul "Dumnezeu să-i apere pe militarii noştri", Biden a lăsat să-i scape un "Pe el!" sau "Pe ei!" - în funcţie de cum a auzit fiecare, dat fiind că pronunţia în limba engleză este practic identică "Go get him" sau "Go get 'em" - însoţit de un gest contondent cu pumnul strâns, potrivit agenţiei de presă spaniole.

Potrivit EFE, invitaţii prezenţi în Congresul SUA au aplaudat de complezenţă, dar câteva secunde mai târziu a început agitaţia: La cine se referea? La preşedintele rus Vladimir Putin pe care l-a criticat dur în discursul său? La coronavirus? La ruşi, în general? A fost una dintre inadvertenţele obişnuite ale lui Biden?

Ca regulă generală, Casa Albă trimite jurnaliştilor textul integral şi revizuit al discursurilor pe care le rostesc liderii americani la un eveniment de asemenea solemnitate, aminteşte EFE. Aşa că toată lumea s-a orientat către documentul oficial care să-i confirme cuvintele, dar, surpriză, nici urmă de misteriosul final rostit de Biden.

Deşi uneori liderii se abat uşor de la text, o fac doar pentru a sublinia un aspect, nu pentru a provoca perplexitate printre "spectatori", notează EFE.

Consecinţa: reţelele sociale s-au inflamat, iar ciudata frază a devenit imediat "virală", cu comentarii pentru toate gusturile. Unii scriau că nu vor reuşi să adoarmă până nu află răspunsul, alţii glumeau că propoziţia respectivă este o metaforă a primului an al lui Biden la Casa Albă.

Nu a fost singura improvizaţie a lui Biden, care s-a abătut de la text şi pentru a-i lua în derâdere, de această dată cu precizie, pe republicani care apără până în pânzele albe dreptul americanilor de a purta arme automate.

"Credeţi că cerbii poată veste antiglonţ?", s-a întrebat retoric Biden, cu un zâmbet în colţul gurii.

Mai puţin exact a fost Biden atunci când a menţionat "poporul iranian" când de fapt voia să vorbească despre "poporul ucrainean". "Putin poate înconjura Kievul cu tancuri, dar nu va câştiga niciodată inimile poporului iranian", a avertizat Biden.

La încheierea discursului - care a durat o oră, un minut şi 20 de secunde şi la care a fost întrerupt de 91 de ori, potrivit jurnalistului Mark Knoller, statisticianul neoficial al Casei Albe -, misterul rămâne între americani. Că a spus "Pe el!" sau "Pe ei!" nici nu mai contează. Americanii vor să ştie la cine se referea concret preşedintele Biden, încheie cu umor agenţia de presă spaniolă.