Zelenski, după o convorbire cu Biden: „Trebuie să oprim agresorul rus cât mai repede”

”Tocmai am discutat cu preşedintele american”, anunţă el.

”Trebuie să oprim agresorul cât mai repede”, scrie pe Twitter preşedintele ucrainean după această convorbre telefomică, în a şasea zi a invaziei Ucraineide către Rusia.

Just had a conversation with @POTUS. The American leadership on anti-Russian sanctions and defense assistance to Ukraine was discussed. We must stop the aggressor as soon as possible. Thank you for your support!