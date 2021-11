Pavilionul României de la Expoziția Mondială din Dubai a fost luat cu asalt de vizitatori. Ce îi atrage pe oameni

Pavilionul României de la Expoziția Mondială din Dubai a devenit în ultimele zile unul dintre cele mai vizitate.

Sute de oameni din zeci de țări au venit în fiecare zi și au schițat în cărbune opere faimoase semnate de Constantin Brâncuși. Sculptorul în metal, Daniel Rădulescu, expozant și gazdă acolo, este cel care a inițiat această provocare.

În fiecare lună, timp de jumătate de an, câte un artist este expozant și gazda în pavilionul României din Dubai.

Noiembrie este luna lui Daniel Rădulescu, sculptor în metal. Tânărul artist a mers cu trei opere făurite în otel, special pentru acest eveniment.

Daniel Rădulescu, sculptor în metal: "Sculptura din centru, pe care am numit-o all for unity are legătură cu workshop-ul pe care l-am organizat în spate, de asta are toate brațele, m-am gândit că toată lumea, cei care ne-am strâns aici, cu sufletul deschis, iar în spate cred că este cel mai mare workshop dedicat lui Constantin Brâncuși".

Citește și SUA și China luptă pentru supremația mondială chiar și la Expoziţia Universală de la Dubai. Cum arată pavilioanele lor

Peretele uriaș cu desene este rezultatul provocării pe care a lansat-o Daniel. I-a invitat pe artiști să reproducă în cărbune natural cele mai cunoscute operele ale lui Brâncuși.

Daniel Rădulescu, sculptor în metal: "Au șansa inclusiv să se murdărească de cărbune și e interesant să vezi că vin arabi, toți îmbracați în alb, și nu le pasă dacă se murdăresc. Sentimentul e senzațional. Este singurul pavilion care are o asemenea interacțiune, din 200 de pavilioane".

Până acum, reprezentanți a peste 60 de țări au acceptat provocarea de a-i aduce un omagiu lui Brâncuși. Sute de oameni sunt în fiecare zi în pavilionul României.

Daniel Rădulescu, sculptor în metal: "Ne-a vizitat ministrul de stat al Emiratelor Arabe, i-a plăcut atât de mult ideea de workshop și conceptul lucrării, încât s-a reîntors la mine cu o frumoasă medalie.

A devenit un val. Inclusiv domnul care se ocupă de curățenie aici, undeva foarte discret, pur și simplu mi-a cerut o foaie de hârtie, n-am știut pt ce, și a stat și a făcut o schiță acolo în spate".

Peste 200.000 de oameni au vizitat pavilionul României din octombrie până acum.