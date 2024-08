Pavel Durov, inculpat în Franţa şi eliberat sub control judiciar, cu interdicţia de a părăsi teritoriul francez

Pavel Durov a fost arestat după ce a aterizat la bordul avionului său la Bourget, sâmbătă şi a fost plasat în arest preventiv timp de patru zile.

El a fost inculpat miercuri şi eliberat sub contârol judiciar, potrivit Procuraturii Republicii din Paris.

El a fost arestat cu privire la 12 infracţiuni şi a fost audiat de către justiţia franceză, care-l acuză de faptul că nu a acţionat împotriva unor utilizări delictuale ale mesageriei sale criptate de către abonaţi ai acesteia, prin lipsa unei moderări şi a unei colaborări cu anchetatorii.

