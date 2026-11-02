Omul a observat că pe strada pe care locuia au început să apară tot mai multe persoane străine. El a ținut o evidență a persoanelor care soseau la o adresă de pe Bishpool View și a anunțat poliția.
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O rețea de prostituție, care trafica femei din România în mai multe localități din Marea Britanie, a fost anihilată după ce un vecin a început să monitorizeze vizitatorii care soseau pe o stradă liniștită, fără ieșire, din Newport, Țara Galilor.
Omul a observat că pe strada pe care locuia au început să apară tot mai multe persoane străine. El a ținut o evidență a persoanelor care soseau la o adresă de pe Bishpool View și a anunțat poliția.
Citiți articolul integral pe spotmedia.ro.
Sursa: spotmedia.ro
Etichete: romani, retea de prostitutie, Marea Britanie,