Patru blindate americane s-au ciocnit pe o autostradă din Bavaria și șapte soldați au fost răniți

Poliția bănuiește că o manevră de frânare în trafic a provocat accidentul în care au fost implicate mai multe vehicule din convoiul de blidate, potrivit cotidianului bavarez Mittelbayerische, citat de DW.com

În total, patru vehicule ale armatei americane au fost implicate în coliziune. Trei dintre cele patru vehicule implicate au fost atât de avariate, încât nu au mai putut continua drumul și a fost nevoie să fie tractate, a declarat poliția citată de Mittelbayerische.

