Luptele din Ucraina sunt ”întruparea iadului pe Pământ”. Cum au ajuns lopețile și târnăcoapele să fie arme de bază

Pe de altă parte, ministrul ucrainean al Apărării se întâlnește marți la Paris cu președintele Emmanuel Macron, pe fondul dezbaterii cu privire la furnizarea de avioane de luptă pentru războiul împotriva Rusiei.

Luptele din Bahmut și împrejurimi sunt "întruparea iadului pe Pământ”, rezuma un comandant ucrainean. După ce mercenarii din Wagner au fost decimați, Moscova ar fi trimis aici trupe aeropurtate și o brigadă motorizată.

”- Luptele par să se fi intensificat. Rușii au mai mulți oameni acum?

- Da, mai mulți, ne atacă și noaptea și ziua. Acum, că ninge, nu putem opera drone, e mai dificil, dar schimburile de focuri continuă”.

Bombe cu dispersie, mortiere, zboară întruna. De gloanțe, nu mai zic, fac parte din normal, șuieră non-stop pe deasupra capetelor noastre”.

Oleksandr Motornyi: ”Aceasta este una dintre pozițiile avansate ale armatei ucrainene. Armele sunt mereu pregătite, din când în când se aude un ecou, un ecou puternic al luptelor, dar soldații noștri recunosc sincer că, acum, aici, armele de bază nu sunt mitralierele, ci lopețile și târnăcoapele!".

”Soldatul profesionist este cel care sapă, cei care doar trag și fug sunt de unică folosință”

Iar săpatul în pământul bocnă din Donețk este o adevărată caznă.

”- Pentru mine, e mai greu să sap decât să lupt.

- Serios?

- Să săpăm tranșee e vital! Soldatul profesionist este cel care sapă, cei care doar trag și fug sunt soldați de unică folosință”.

Acest crez este la loc de cinste în manualul voluntarilor din Batalionul de Apărare 127. Soldații îl știu că pe Tatăl nostru.

”- Petreceți mai mult timp mânuind mitraliera ori sapa?

- Jumi-juma! Le combinăm!”.

Ucrainenii speră să epuizeze forțele ruse, care par să fi primit misiunea de a prelua controlul asupra autostrăzii Kostean-Tînivka-Bahmut.

Cedric Leighton, Retired US Air Force Colonel: ”Luptele încrâncenate din jurul orașelor Soledar și Bahmut dețin cheia intențiilor Rusiei. Bahmut în sine nu are semnificație strategică. În schimb, se află pe autostrada care ar deschide rușilor poarta spre teritoriul aflat sub control ucrainean. Ce încearcă ucrainenii este să-i țină, să-i blocheze pe ruși aici, ținta finală fiind să-i împingă afară de aici, din sud”.

Între timp, peste 60 de blindate Bradley sunt în drum spre Ucraina, pe cargobotul Arc Integrity, care transportă echipament militar american spre Europa. Soldați ucraineni se antrenează deja de câteva săptămâni ca să poată opera blindatele americane, botezate "ucigașe de tancuri”. Un Bradley are două rachete antitanc TOW, tun automat Bushmaster de 25 mm și o mitralieră coaxială, toate eficiente pe distanțe mari.

Doar Polonia ar vrea să trimită Ucrainei avioane moderne de luptă

În schimb, cel puțin deocamdată, perspectiva Kievului de a obține avioane de luptă moderne pare firavă.

”Reporter: Domnule președinte, Statele Unite vor trimite Ucrainei avioane F16?

Joe Biden: Nu”.

Pentru cancelarul german, „nici măcar nu se pune problema livrării unor avioane de luptă".

Olaf Scholz: ”Vom face tot ce este posibil pentru că războiul să nu escaladeze într-un conflict Rusia vs. NATO. De exemplu, la începutul războiului, (NATO) a refuzat instituirea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei, pentru că asta ne-ar fi dus direct la război NATO vs. Rusia. Și cu asta am spus totul”.

Mai puțin categoric, președintele Franței este și el prudent.

Emmanuel Macron: ”Depinde de solicitările care sunt făcute și nu de zvonurile care circulă. Până acum, nu au fost formulate (cereri). Al doilea criteriu este să ne asigurăm că nu va duce la o escaladare, astfel încât echipamentul pe care îl trimitem să nu fie folosit pentru a lovi teritoriul rusesc, ci să ajute la efortul Ucrainei de a rezista și de a-și proteja teritoriul”.

Doar Polonia ar fi dispusă să furnizeze Ucrainei avioane de luptă F-16, însă numai în urma consultării cu aliații NATO.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 31-01-2023 14:11