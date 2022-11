Parlamentul UE a fost ținta unui atac cibernetic după ce a desemnat Rusia drept stat sponsor al terorismului

„Disponibilitatea site-ului web Europarl_EN este în prezent afectată din cauza nivelurilor ridicate de atacuri cibernetice din rețea externă. Acest trafic este legat de un eveniment de atac DDOS (Distributed Denial of Service)”, a declarat purtătorul de cuvânt al parlamentului, Jaime Duch, într-un tweet.

????The availability of @Europarl_EN website is currently impacted from outside due to high levels of external network traffic.

This traffic is related to a DDOS attack (Distributed Denial of Service) event.

EP teams are working to resolve this issue as quickly as possible.