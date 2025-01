Vastă „operaţiune specială” a poliţei în Ucraina în vederea refacerii armatei

Ucraina trebuie să-şi reînnoiască rândurile în cadrul armatei pentru a face faţă atacurilor continue ale forţelor ruse mai numeroase şi mai bine echipate, la aproape trei ani de la începutul invaziei ruse.

Bărbaţii ucraineni cu vârste cuprinse între 18 şi 60 de ani nu au voie să părăsească ţara, cu unele excepţii, iar cei care vor să evite o posibilă mobilizare trec frontiera în mod ilegal.

"Peste 600 de percheziţii au loc simultan" în toată ţara la "organizatori şi participanţi ai unor grupări" care au ajutat "sute de bărbaţi" să treacă graniţa ocolind punctele oficiale de control, a spus poliţia într-un comunicat.

????????????‍♂️Currently, the National Police is conducting over 600 searches - this is the first stage of a special operation to block the channels for exporting "evaders" abroad. The measures are ongoing in all regions of Ukraine. pic.twitter.com/lNy6XtTGou