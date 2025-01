Ministrul Educației, despre profesorii care chiulesc de la ore: „Nu cred că e o problemă generalizată în sistem”

El a menționat că, în ceea ce privește activitatea didactică, controlul asupra timpului efectiv petrecut la clasă este destul de bine reglementat. Totuși, a recunoscut că există situații în care profesorii nu anunță că nu pot ajunge la ore, iar acest lucru poate deveni o problemă, mai ales dacă se repetă frecvent.

În ceea ce privește selecția profesorilor, Daniel David a afirmat că nu consideră că vârsta este un criteriu relevant. El a subliniat că, indiferent de vârstă, cel mai important lucru este capacitatea unui profesor de a transmite competențele elevilor. Ministrul a dat exemple din experiența sa personală, spunând că în sistemul educațional nu vârsta este un factor decisiv și că aceasta nu trebuie să fie un impediment pentru profesori, chiar și în domeniul universitar.

Știrile PRO TV: „V-ați gândit să aflați cât de mult chiulesc profesorii din școlile noastre?”

Daniel David, ministrul Educației: „Eu cred că datele astea pot fi culese de către inspectorat. Noi nu avem reglementări foarte clare, fiindcă vedeți, când vorbești de norma didactică, avem așa: componenta de predare, adică cât timp preda efectiv la clasă și acolo lucrurile sunt destul de bine controlate. Nu vreau să spun că nu există astfel de fenomene, dar nu sunt suficient de răspândite să amenințe sistemul. Numai că, e drept, tot în normă avem alte activități care țin de pregătirea pe care tu o faci pentru lecție, aspecte administrative. (…) Este o problemă dacă, repet, pot să apară situații în care nu poți să ajungi la ore, trebuie să te înlocuiască cineva. Deci dacă este obișnuință, este o problemă. Nu cred însă. Nu am măsurat lucrul ăsta direct, fiindcă fiecare avem tendința să generalizăm din experiențele personale pe care le-am avut. Dacă se întâmplă, este o problemă, este treaba directorilor, dacă vorbim de preuniversitar, de unitate școlară, să ia măsuri. Nu cred că e o problemă generalizată în sistem, dar altceva vreau să spun, că e un lucru important. Vedeți, eu cunosc bine sistemul din Statele Unite și Olanda. Unele sisteme le știu din experiența proprii, altele din experiența cunoscuților mei. De obicei așteptarea este acolo. Profesorul stă 8 ore, cel puțin, în școală, chiar dacă nu predă. Activitățile alea de formare, de pregătire ș.a.m.d., se întâmplă tot în școală, fiindcă e important că elevul să vadă profesori în școală, să creeze medii de învățare.”

Știrile PRO TV: „Ce învață copilul de la un profesor care nu vine la ore?”

Daniel David, ministrul Educației: „În primul rând, nu învață nimic dacă nu vine profesorul să-i transfere competența, nu are ce să învețe, dar în același timp învață. Deci nu învață nimic pe conținutul respectiv, dar învață un pattern de comportament acceptabil într-un anumit mediu care în mod normal nu ar trebui să fie acceptat în societate, care nu corespunde unor valori pe care l-a școlile bune.”

Știrile PRO TV: „Domnule ministru, ce ați prefera între un suplinitor calificat și un titular de 70 de ani?”

Daniel David, ministrul Educației: „Aș prefera pe cel care este cel mai bun în a transfera competențe copiilor. (…) Dacă nu a prins un post de titularizare, nu înseamnă că nu a avut nota pentru postul de titularizare sau nu au fost posturi titularizat suficient de multe. Adică totdeauna în fiecare an avem posturi titularizabile, n-au fost suficient de multe pentru a acoperi toate nevoile. Dar, repet, dacă mă întrebați între ce aleg, îl aleg pe cel care poate transfera competențe copilului. Eu cred, să știți sincer că în sistemul educațional nu contează vârsta. Sigur am o altă pregătire. Eu cred că și în zona universitară același lucru. Pentru mine nu contează vârsta. În Statele Unite, șeful meu de departament, de exemplu, are 75 de ani.”

