Paradă militară cu zeci de mii de participanți, în plină pandemie. Unde a fost posibil acest lucru GALERIE FOTO

Pe traseul pe care a avut loc parada s-au strâns zeci de mii de oameni. Au defilat aproximativ 3.000 de soldaţi şi 185 de vehicule militare.

Vedeți galerie foto cu imagini spectaculoase de la parada din Belarus la finalul articolului.

Unii veterani care au asistat la paradă de la tribuna oficială au purtat măşti, însă dintre spectatorii de pe stradă puţini au folosit metode de protecţie.

Thousands of soldiers march in #Belarus to celebrate the Soviet victory in World War Two, as President Lukashenko didn't cancel the parade amid #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/UYvyHepYaF