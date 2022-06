Papa Francisc, după tragedia din Texas: „Să ne rugăm cu speranţa unei vieţi mai bune”

„Am aflat cu durere vestea despre tragediile migranţilor produse în Texas şi la Melilla. Să ne rugăm împreună pentru fraţii noştri care au murit cu speranţa unei vieţi mai bune; şi pentru noi, ca Domnul să ne deschisă inimile şi astfel de tragedii să nu se mai întâmple”, a scris pe Twitter suveranul pontif, conform Agerpres.

I sorrowfully heard the news of the tragedy of the #migrants in Texas and #Melilla. Let us #PrayTogether for these brothers and sisters who died following their hope of a better life; and for ourselves, may the Lord might open our hearts so these misfortunes never happen again.