Cel puțin 46 de cadavre, găsite într-un camion din San Antonio. Alte 16 persoane au fost transportate la spital

Un oficial a declarat că 16 persoane, inclusiv copii, au fost transportate la spital.

Supraviețuitorii erau „fierbinți la atingere” și sufereau de insolație și epuizare de la căldură, potrivit BBC.

San Antonio, aflat la 250 de kilometri de granița cu Mexic, este o rută obișnuită de tranzit pentru migranți.

WATCH: Several San Antonio police cars, as well as fire trucks and ambulances, are stationed along Quintana Road on the city's Southwest Side; 42 people have been killed. pic.twitter.com/sW8DXx7gRw