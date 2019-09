Panică în Hawaii după ce s-a declanșat alarma pentru tsunami. Ce a urmat

Sirenele pentru situații de urgență s-au declanșat joi seară și autoritățile au avut nevoie de 12 minute pentru a confirma că nu este niciun pericol de tsunami, informează hawaiinewsnow.com.

Aceasta alarmă falsă a fost a doua de acest fel, după ce în 2018 un muncitor a apăsat butoanele greșite, care au declanșat alarma, iar mii de oameni au intrat în panică.

Departamentul de Poliție din Honolulu a precizat că își asumă responsabilitatea pentru această alarmă falsă, după ce, cineva a declanșat alarma în timpul unui exercițiu.



„Vreau să-mi cer scuze în public. A fost o greșeală. Trebuie s-o facem mai bine”, a declarat șefa poliției din Hawaii.

