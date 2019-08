Cutremur puternic în Indonezia. A fost emisă alertă de tsunami

În urma seismului puternic, a fost emisă și o alertă de tsunami, potrivit RT.

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 59 de kilometri și la aproximativ 227 de kilometri de orașul Teluk Betung.

Până în acest moment, nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

#Tsunami warning has been released by @infoBMKG https://t.co/3bcXczSav8 https://t.co/eTmqEwq5Ja