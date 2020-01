Orașul care a devenit capitala mondială a iahturilor. Cel mai scump model costă 5 mil. €

Pentru două săptămâni, oraşul german Dusseldorf s-a transformat în capitala mondială a iahturilor.

Cel mai mare salon de nautică din lume, potrivit organizatorilor, reuneşte aici peste 1.900 de producători de bărci de toate felurile şi echipamente pentru sporturile acvatice.

Bărcuţe de cauciuc ieftine, şalupe care nu se pot scufunda, iahturi luxoase: salonul de nautică de la Dusseldorf, pe malul Rinului, poate satisface gusturile celor mai pretenţioşi dintre pasionaţii de navigaţie.

Petros Michelidakis, manager Boat Duesseldorf: „Bărcile peste 12 metri lungime reprezintă doar 3,5% din piaţă. Cele mai multe dintre ele sunt, aşa cum se pot observa aici în această încăpere, bărcile mici create pentru începători, pentru cursuri de apă şi tipuri de navigare diferite.”

Într-o sală separată sunt super-bărcile: aici pot fi admirate cele mai luxoase, elegante şi rapide şalupe şi iahturi. Cel mai scump model costă 5 milioane de euro. Organizatorii spun că sunt destui doritori cu suficienţi bani în conturi.

Juergen Tracht, Federal Association of the Water Sports Industry: „Aici, în această hală, este segmentul de lux - iahturile mari, care sunt şi mai scumpe, bineînţeles. În Germania, dar şi la nivel mondial, avem tot mai mulţi oameni cu venituri ridicate, oameni care au foarte mulţi bani şi vor să îi şi cheltuiască. Dacă vor să cumpere iahturi, e cu atât mai bine.”

Piaţa navelor de lux e în creştere de ani buni, iar trendul ascendent nu pare să se schimbe prea curând.

Petros Michelidakis, manager Boat Duesseldorf: „Suntem acum în al şaptelea an consecutiv de creştere şi ne aşteptăm la rezultate bune şi în acest an. Producătorii sunt foarte încrezători că va fi un eveniment reuşit. Anul trecut am avut o cifră de afaceri de 2,3 miliarde de euro în sectorul bărcilor, dar şi sporturile acvatice se dezvoltă pozitiv.”

Salonul de iahturi din Dusseldorf rămâne deschis până pe 26 ianuarie, iar organizatorii se aşteaptă la un sfert de milion de vizitatori.