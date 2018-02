Opt morţi şi trei dispăruţi, după prăbuşirea unei porţiuni dintr-o magistrală rutieră din China

Infiltraţia bruscă produsă miercuri noaptea a inundat spaţiul din subteran şi a condus la prăbuşirea drumului cu multe benzi din localitatea Foshan situată în provincia Guangdong, au indicat autorităţile municipale în cadrul unui comunicat.

''Nouă muncitori au fost salvaţi, iar lucrările de salvare şi de reabilitare sunt în desfăşurare'', se arată în document.

Nu se cunoaşte deocamdată dacă persoanele decedate şi date dispărute erau cu toţii muncitori.

Zona prăbuşită are dimensiunea a două terenuri de baschet, cu o adâncime între şase şi şapte metri, potrivit China Daily. În imaginile surprinse la faţa locului se poate observa zona afectată, plină de noroi şi de asfalt spart, în mijlocul unei magistrale cu două sensuri din districtul Changcheng.

Accidentele industrale sunt comune în China, ţară în care normele de siguranţă sunt deseori aplicate necorespunzător spre nemulţumirea cetăţenilor, precizează APP.

Potrivit cifrelor oficiale, 38.000 de persoane şi-au pierdut viaţa în China în accidente de muncă produse în 2017.

Follow-up: The collapse of a road that killed eight people on Wednesday at a subway construction site in China's Foshan city was caused by flooding, according to preliminary investigation. https://t.co/N8stkexNLJ pic.twitter.com/HCRthyaiNu