Odesa lovită din nou de Rusia. Un atac cu drone a dus la explozii și la un incendiu | FOTO

Autorităţile militare locale au precizat - potrivit AFP - că forţele ruse au utilizat în acest nou atac drone de tip Shahed-136/131, fără să facă victime umane.

"Datorită muncii reuşite a forţelor noastre de apărare, majoritatea dronelor inamice au fost distruse, dar, din păcate, o clădire publică a fost lovită", a indicat miercuri administraţia militară a districtului Odesa într-un comunicat, precizând că nu au fost raportate victime pentru moment, scrie Agerpres.

Serviciile de urgenţă ale statului au fost mobilizate pentru stingerea incendiilor şi limitarea pagubelor, potrivit sursei citate.

"Zece din 12 drone kamikaze 'Shahed-136/13' au fost distruse de către soldaţii brigăzii de rachete antiaeriene din Odesa", a detaliat comandantul forţelor aeriene ale armatei ucrainene, Mikola Oleşciuk.

Dronele Shahed-136 sunt fabricate în Iran şi pot transporta o încărcătură explozivă de 35 până la 50 de kilograme. Ele sunt utilizate cu regularitate de către forţele ruse împotriva Ucrainei.

În cursul nopţii trecute, postul de televiziune local 'Suspilne' a comunicat despre o serie de explozii care s-a auzit la Odesa, în timp ce administraţia militară regională a îndemnat locuitorii să nu filmeze şi nici să nu posteze nimic pe internet legat de atacul în curs de desfăşurare.

Odesa era o destinaţie de vacanţă privilegiată pentru mulţi ucraineni şi ruşi înainte de declanşarea invaziei ruse în Ucraina la 24 februarie 2022.

De la începutul conflictului, Odesa a fost bombardată de nenumărate ori de către forţele ruse.

În ianuarie, UNESCO a înscris centrul istoric al Odesei pe lista patrimoniului mondial aflat în pericol.

După cum a relatat agenţia de presă Unian, preşedinţia de la Kiev a transmis marţi seara că apărarea antiaeriană ucraineană a doborât cinci drone kamikaze deasupra regiunii Zaporojie (sud).

Photos of the consequences of the drone attack on Odeshchyna (Odessa region) were shown in OK "Pivden" pic.twitter.com/t3iZP7Legz