Oamenii din India pot vedea Himalaya pentru prima dată după ”zeci de ani”

Indienii din orașul Jalandhar și din împrejurimi au postat fotografii online cu vedere din casele lor, unii spunând că nu au văzut vârfurile munților Himalaya de zeci de ani.

"Pentru prima dată în aproape 30 de ani am putut vedea clar Himalaya, din cauza reducerii poluării aerului din India. Este uimitor", a scris Manjit Kang.

Fenomenul a fost posibil datorită îmbunătățirii calității aerului în ultimele săptămâni, după ce industriile s-au oprit, mașinile au ieșit de pe drum și companiile aeriene au anulat zborurile ca răspuns la pandemia de coronavirus.

Delhi a înregistrat o reducere de până la 44% a nivelului de poluare a aerului cu PM10 (n.r. particule în suspensie) în prima zi a restricțiilor sale, a constatat Consiliul Central pentru Controlul Poluării din India. Standardul PM10 măsoară particule aeriene cu diametrul de 10 micrometri sau mai mic.

Raportul arată că, în total, 85 de orașe din India au observat mai puțină poluare a aerului în prima săptămână de izolare la nivel național.

Între timp, calitatea aerului din Jalandhar, care se află la peste 160 de km de Himalaya, a fost confirmată drept „bună” pe indicele național al țării pentru 16 din cele 17 zile de la anunțarea măsurilor restrictive la nivel național.

