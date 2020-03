O vedetă YouTube a aflat din presă că are coronavirus. Mesajul primit de la soție

După Italia, Franța este cea mai afectată țară europeană, cu peste 1.200 de cazuri de infectare și mai mult de 20 de decese.

Virusul se răspândește acum direct și în mod semnificativ, inclusiv în Regatul Unit, a recunoscut si premierul Boris Johnson, în timp ce autoritățile sanitare au raportat al patrulea deces și 320 de persoane, testate pozitiv.

Și Germania a anunțat primul caz fatal pe teritoriul său. În acest moment, toate țările din Uniunea Europeană sunt atinse de coronavirus, după ce două cazuri au fost confirmate și în Cipru

Francezii se pregătesc să treacă la al treilea nivel de alertă, ceea ce înseamnă închiderea școlilor și suspendarea transportului public. Muzeul Luvru a fost inchis luni.

Reporter: Înțelegi că au luat această măsură din cauza virusului?

Turista: Da, are sens...Virusul se poate răspândi la muzee cu mulți vizitatori, înțeleg necesitatea măsurii pe care au luat-o... Dar suntem frustrate că nu putem vizita Luvrul!

Citește și Haos în Italia din cauza coronavirusului. Bilanţul a ajuns la 463 de morţi

Stații drive-in pentru testare pentru coronavirus în Germania

În Germania, unde sunt peste 1.000 de cazuri de infectare si 20 de decese, au fost deschise statii de testare pentru coronavirus drive-in.

Localnic: Fiecare trage mașina aici, rămâne în siguranță în mașină, deschide geamul, și mostra este recoltată. Durează, în medie, cinci minute pentru un test. Fiecare este informat de rezultat în cel mult 24 de ore.

În paralel israelienii sustin ca vor avea, in cateva saptamani, un vaccin pentru coronavirus, care ar putea fi administrat pe cale orala, fiind astfel accesibil publicului larg. Totuși, potrivit Jerusalem Post, dupa conceperea vaccinului ar mai fi necesare cel putin 90 de zile pentru procesul de verificare si testare.

Benjamin Netanyahu: Încercăm să dezvoltăm un test care să le permită oamenilor să se verifice singuri acasa, la fel cum există teste de sarcină sau HIV. Astfel am putea separa efectiv și mai eficient oamenii bolnavi de cei sănătoși.

80.000 de oameni sunt in izolare sau in carantina in Israel, unde au fost depistate cateva zeci de cazuri de infectare.

În Cehia au fost depistati peste 30 de purtători ai coronavirusului.

Ministru: Ministerul ceh al Sănătății a ordonat măsuri de urgență privind interzicerea vizitelor la spitale și în casele unde locuiesc persoane în vârstă.

Cehia a interzis deja zborurile înspre si dinspre Italia. La granite sunt controale sanitare, prin sondaj, inclusiv verificarea temperaturiii persoanelor aflate în masini.

Pățania unui Youtuber care a aflat de la TV că are coronavirus

Al treilea caz de infectare cu coronavirus din Slovenia este un youtuber care tocmai s-a intors dintr-o excursie din Maroc, prin Italia. Initial a fost in izolare la domiciliu ... si a aflat ca este infectat de la televizor. Ulterior a fost dus cu ambulanta la spitalul de boli infectioase.

Youtuber: Soția mea m-a anunțat din ușă, un mesaj pe care deja îl știam. Că trebuie să stau departe de ea și de fetița noastră.

În tot acest timp, China a înregistrat cel mai mic numar de cazuri noi de infectare cu coronavirus, de la inceputul anului si pana acum - doar 40.

În Wuhan au mai rămas doar trei spitale temporare deschise, din cele 14, după ce numărul pacienţilor a scăzut.

Zhai Xiaohui, director al Centrului de Sănătate: "Vom reduce sau suspenda spitalele temporare rămase deschise şi vom încerca să le închidem cu începere din 10 martie, pentru că aproximativ 10.000 de paturi din aceste spitale sunt goale.

Oficiali ai partidului comunist chinez ar intenţiona chiar să lanseze ode de mulţumire prin care poporul să laude conducătorii pentru eforturile depuse pentru combaterea coronavirusului.