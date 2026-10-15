Socoteala s-a schimbat însă rapid: doar renovarea acoperișului a costat aproape 12.000 de euro, iar alte lucrări importante urmează să fie făcute, relatează Okdiario.

Deși casa avea nevoie de renovări majore, Irene a văzut în ea șansa de a-și construi un loc al său, într-o zonă rurală puternic afectată de depopulare. Unul dintre cele mai mari avantaje a fost conexiunea la internet prin fibră optică, esențială pentru că lucrează de la distanță.

O casă cumpărată cu doar 9.000 de euro

Locuința nu era casa bunicii sale, ci o altă proprietate din același sat, unde Irene și frații săi își petrecuseră multe veri. Bunica, decedată între timp, avea o puternică legătură cu acel loc, iar amintirile din copilărie au contribuit la atașamentul tinerei față de zonă.

Proprietarii încercau de ani buni să vândă casa și refuzaseră anterior alte oferte. Starea avansată de degradare a locuinței a devenit însă un argument important în negocieri.

„Avea nevoie de renovări majore, iar acest lucru m-a ajutat să negociez prețul”, a explicat Irene pentru La Vanguardia.

În același sat exista o altă casă, disponibilă la un preț asemănător, dar într-o stare mult mai bună. Irene a folosit această comparație pentru a-și justifica oferta: a început negocierile de la 5.000 de euro și a încheiat tranzacția la 9.000 de euro.

Suma se încadra în bugetul său, fără să fie nevoie să apeleze la un credit ipotecar.

Acoperișul a costat mai mult decât casa

Prima intervenție majoră a fost și cea mai urgentă: repararea acoperișului. Învelitoarea veche, realizată din stuf și țiglă, avea găuri prin care pătrundea apa de ploaie, iar umezeala risca să afecteze întreaga structură a locuinței.

Costul lucrărilor a ajuns la aproape 12.000 de euro, cu aproximativ 3.000 de euro peste prețul de achiziție al casei.

Pe lângă costurile materialelor și ale lucrărilor, Irene se confruntă și cu o altă problemă: lipsa meseriașilor.

În localitățile din apropiere au rămas puțini profesioniști disponibili. Unii au liste lungi de așteptare, în timp ce alții refuză proiecte noi pentru că nu mai pot face față cererii.

Situația îngreunează planificarea lucrărilor și reduce posibilitatea de a compara mai multe oferte înainte de a lua o decizie. În aceste condiții, tânăra trebuie să își adapteze calendarul renovării în funcție de disponibilitatea echipelor și de bugetul pe care îl are la dispoziție.

De ce sunt atât de ieftine casele din zonă

Prețul redus nu este o întâmplare. Regiunea Serranía de Cuenca se numără printre zonele Spaniei afectate puternic de depopulare, iar în satele cu foarte puțini locuitori cererea de locuințe este scăzută.

În aceste condiții, casele vechi, degradate și imposibil de locuit fără investiții importante ajung să fie vândute la prețuri foarte mici. Pentru cumpărători, însă, costul de achiziție reprezintă doar o parte din cheltuieli.