O studentă din Iran a fost arestată, după ce s-a dezbrăcat în campusul universitar în semn de protest | VIDEO

Această informaţie a fost confirmată pe X de către directorul de relaţii publice al universităţii unde a avut loc incidentul.

Potrivit acestor activişti, tânăra, a cărei identitate nu a fost dezvăluită şi care este studentă la Universitatea Azad din Teheran, era hărţuită de membri ai miliţiei Basidj.

În semn de protest, ea s-a dezbrăcat în faţa universităţii şi s-a plimbat pe străzi în lenjerie intimă, potrivit unei înregistrări video. Postat iniţial de site-ul studenţesc iranian Amir Kabir, videoclipul a fost publicat de o serie de site-uri persane, inclusiv de grupul pentru drepturile omului Hengaw şi de site-ul de ştiri Iran Wire.

Amnesty cere autorităţilor să o elibereze pe tânăra femeie

Înregistrarea video pare să fi fost făcută de locuitorii unei clădiri din apropiere. Alte imagini arată cum tânăra femeie este aruncată într-o maşină de bărbaţi în civil. Potrivit site-ului Amir Kabir, ea a fost bătută în timpul arestării.

Iran’s authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran's Islamic Azad University. 1/2 pic.twitter.com/lI1JXYsgtm