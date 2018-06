O prezentatoare a izbucnit în lacrimi în direct. Știrea pe care trebuia să o prezinte. VIDEO

Rachel Maddow, de la postul de televiziune american MSNBC, trebuia să citească informațiile din buletinul de știri în direct, însă a clacat.

Aceasta a fost învinsă de emoție și a izbucnit în lacrimi. ”Este incredibil”, a spus ea, înainte de a citi primele cuvinte.

What is happening in the United States is so awful, this newsreader is unable to report it without breaking down. Absolute disgrace. https://t.co/rf4Cc3ImJv

Ulterior, ea a revenit pe Twitter cu un comentariu: ”Îmi pare rau. Este treaba mea să vorbesc cât sunt la televizor”. Apoi a explicat ce știre a fost nevoită să citească: "Oficialii administrației Trump au trimis copii și bebeluși cu forța, după ce i-au separat de părinți, la cel puțin trei adăposturi din sudul Texasului.”

Ugh, I'm sorry.

If nothing else, it is my job to actually be able to speak while I'm on TV.

What I was trying to do -- when I suddenly couldn't say/do anything -- was read this lede:

