O pisicuță de șapte luni a devenit motiv de spaimă într-o localitate din Brazilia. Ce s-a întâmplat cu animalul

Alertați de oameni care au confundat-o cu un jaguar, pompierii au dus-o în pădure și au lăsat-o acolo.

Messinha are blănița vărgată și seamănă cu un jaguar, dar este o pisicuță de rasă bengaleză și odorul familiei lui Rodrigo.

Rodrigo: „Este cu noi de când era mică. Un companion, ca un membru al familiei”.

Rodrigo și familia lui au trecut prin ore de angoasă, dintr-o confuzie. Pisica a plecat de acasă, la o plimbare prin complexul rezidențial, iar când au dat de ea, unii vecinii au crezut că și-a făcut apariția un pui de jaguar, și au chemat pompierii.

Aceștia au intevnit cu promptitudine. Și-au dat seama că musafirul nepoftit cu blăniță nu este un jaguar, însă au crezut că este o pisică sălbatică. Așa că, au dus-o în pădurea din apropiere.

Între timp, Rodrigo se impacientase că lipsește pisică de acasă, iar când a aflat ce s-a întâmplat în vecini, a ajuns pe culmile disperării.

Alertați pentru a doua oară, pompierii au organizat o nouă misiune, de data aceasta, de căutare și salvare. Au căutat mica felină domestică, „eliberată” în sălbăticie, inclusiv cu camere de termoviziune, pentru că se făcuse noapte.

Aldair Pinto, medic veterinar și coordonator al grupului de salvare a animalelor: „A fost cel mai potrivit echipament ales pentru această situație. Am făcut un plan de acțiune pe timp de noapte, pentru că era mai ușor s-o găsim, ținând cont de comportamentul nocturn obișnuit ale felinelor. Așa am reușit să prindem și să salvăm animalul”.

Ușurare și lacrimi de bucurie, la momentul regăsirii.

Rodrigo: „Când scade adrenalina, apare un sentiment de stupoare: nu-mi vine să cred că s-a întâmplat asta. Mi-au confundat pisica cu un jaguar, au luat-o și au dus-o în pădure! E ireal”.

Însă sunt destul de rare pisicile din această rasă, iar un exemplar poate costa 1.300 de dolari.

Rodrigo: „Acum sunt fericit. Trebuie să fim de două ori mai grijulii cu ea și să ne bucurăm de ea. Pentru noi e neprețuită”.

Dată publicare: 12-01-2023 20:03