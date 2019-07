O pisică sălbatică, descoperită în casa unei familii. ”Făcea baie cu fiica mea de 6 ani”

Pisica sălbatică poate sări până la 3 metri înălțime și poate alergapână la 88 de km/oră.

Stăpânul animenului, James Brown, în vârstă de 35 de ani, spune că acesta se joacă mereu cu fiica sa de șase ani și chiar au făcut și baie împreună. ”Nu a mușcat niciodată pe nimeni. Poliția a luat-o de lângă noi, de parcă. O avem de când eram mică. Chiar o iubeam, dar nu o să o mai vedem niciodată”.

Totul a ieșit la iveală în momentul în care vecinii au alertat autorirățile, după ce au observat pisica sălbatică la geamul casei.

”Această pisică sălbatică a fost luată și este ținută în siguranță până când își va începe o nouă viață în tr-un mediu special amenajat”, este mesajul postat pe Facebook de poliție, potrivit The Sun.

În Marea Britanie este legal să ții în casă astfel de animale, numai dacă obții o livență de 800 de lire pe an.

