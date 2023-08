O nouă problemă în Hawaii. O furtună tropicală se apropie de sudul arhipelagului

Un uragan a dus, săptămâna trecută, in insula Maui, la cel mai grav incendiu înregistrat în Statele Unite în ultima sută de ani.

Cu un bilanț provizoriu de 96 de morți, autoritățile se tem că numărul persoanelor decedate ar putea crește, pe măsură ce caută prin cenușa cartierelor decimate.

La aproape o săptămână, în insula Maui, doar 3% din suprafața mistuită de foc a fost cercetată, alimentând temerile că numărul deceselor va crește brusc. Peste o mie de persoane sunt date dispărute.

Josh Green, guvernatorul statului Hawaii: "Acesta este cel mai mare dezastru natural cu care ne-am confruntat vreodată. Va fi nevoie de foarte mult timp pentru a ne reveni".

John Pelletier, șeful poliției din Maui: "Rămășițele pe care le găsim sunt de la un incendiu care a topit metalul. Pentru a le putea identifica, trebuie să facem cât mai repede analize ADN".

Lahaina, cândva capitala regală a statului Hawaii, este acum un imens crematoriu.

Supraviețuitor: "Mi-am pierdut prietenii. S-au întors să își salveze animalele, dar au murit".

Persoanele evacuate au început să revină la casele lor, dar şi-au regăsit oraşul redus la cenuşă.

Mike Valerio, corespondent CNN: "Acesta este singurul punct de control pentru ca rezidenții să intre în Lahaina. Oamenii opresc aici pentru a le fi verificate permisele. Polițiștii trebuie să se asigure că sunt într-adevăr rezidenți".

Iar mărturiile cutremurătoare continuă să apară. Un bărbat a povestit că el și prietenii lui s-au urcat în mașini, ca să scape din calea focului, dar au rămas blocați în trafic. El a fost singurul care a decis să coboare și să fugă.

Supraviețuitor: "Am coborât din mașină și am fugit ca să-mi salvez viața, m-am aruncat în Ocean. Erau doar câteva sute de metri până la Ocean, dar ei au decis să rămână în mașină. Au murit împreună cu câinii lor. Trei prieteni de-ai mei și doi câini. Am văzut un prieten mort, arăta ca un cărbune ars, aproape ca la Pompei".

Localncii acuză autoritățile: "N-am mai văzut un asemenea grad de incompetență"

Mulți dintre localnci spun că nu au primit niciun avertisment pentru a fugi să-și salveze viețile. Pe insula Maui există 80 de sirene în aer liber, testate lunar, menite să-i avertizeze pe oameni în caz de tsunami și alte dezastre naturale.

Dar aceste sirene nu au sunat în timpul incendiilor, o eroare care este acum investigată de procurorul general din Hawaii.

În plus, oamenii sunt revoltați de modul în care se autoritățile gestionează efectele celor mai grave incendii din ultimul secol, în această parte a lumii.

Un bărbat nu știe nimic de nouă membri ai familiei lui.

Supraviețuitor: "Am fost la multe din hotelurile din Lahaina, dar niciunul nu era acolo. Am fost la o secție de poliție, am sunat la Crucea Roșie, dar nimic. Zero rezultate".

Reporter: "Te ajută autoritățile să îi găsești?".

Supraviețuitoare: "Încă nu. Nu primim nicio informație și, sincer, n-am mai văzut un asemenea grad de incompetență aici".

Originar din Hawaii, actorul Jason Momoa i-a sfătuit pe turişti să nu meargă în această perioadă în Maui.

Eliminarea turismului ar provoca un şoc semnificativ pentru economia Hawaii-ului. Acesta a fost cea mai mare sursă de capital privat în 2019, cu 10,4 milioane de vizitatori care au cheltuit un total de 18 miliarde de dolari. Maui, cea mai mare insulă, a încasat o treime din aceşti bani.

