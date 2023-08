Mărturia terifiantă făcută de un bărbat al cărui prieten a murit în incendiul din Hawaii: "Arăta ca un cărbune ars"

Autoritățile le-au cerut celor care au rude dispărute să se prezinte pentru prelevare de ADN. Cu un bilanț provizoriu de 93 de decese, dezastrul este deja cel mai grav incendiu înregistrat în Statele Unite în ultima sută de ani.

În povestea insulei Maui se scriu, în aceste zile, pagini despre regăsiri emoționante, supraviețuire și forța de a o lua de la capăt. Acest bărbat a filmat, în goană, scena evadării din locuința sa, înconjurată de flăcări.

Supraviețuitor: "Vântul sufla cu așa putere că parcă erau flăcarile Iadului, nu găsesc descriere mai potrivită. Săreau mănunchiuri de scântei în toate direcțiile cuprinzând totul în jur".

Iar mărturiile cutremurătoare continuă să apară. Un bărbat a povestit că el și prietenii lui s-au urcat în mașini, ca să scape din calea focului, dar au rămas blocați în trafic. El a fost singurul care a decis să coboare și să fugă.

Supraviețuitor: "Am coborât din mașină și am fugit ca să-mi salvez viața, m-am aruncat în Ocean. Erau doar câteva sute de metri până la Ocean, dar ei au decis să rămână în mașină. Au murit împreună cu câinii lor. Trei prieteni de-ai mei și doi câini. Am văzut un prieten mort, arăta ca un cărbune ars, aproape ca la Pompei".

O localnică e convinsă că fiul ei i-a salvat viața pentru că nu a lăsat-o să doarmă, fiind îngrozit de fumul zărit pe geam. În câteva minute, toată familia părăsea locuința de urgență.

Supraviețuitoare: "Îmi tot spunea: «Mama, să nu adormi. Mama, te rog să nu adormi». Replica asta îmi tot răsună în minte, fiindcă dacă eu și fiul meu am fi mers la somn atunci, am fi dormit câteva ore și am fi rămas în clădirea care în 30, 40 de minute sau o oră ar fi fost cuprinsă de flăcări. Am fi murit".

Femeia mai povestește că polițiștii chemați să organizeze evacuarea păreau cu totul depășiți de situație.

Supraviețuitoare: "Polițiștii nu au făcut suficiente eforturi pentru a salva oamenii, pentru a debloca șoseaua de acolo".

În acest timp, sute de localnici sunt în continuare dispăruți. Un bărbat nu știe nimic de nouă membri ai familiei lui.

Supraviețuitor: "Am fost la multe din hotelurile din Lahaina, dar niciunul nu era acolo. Am fost la o secție de poliție, am sunat la Crucea Roșie, dar nimic. Zero rezultate".

Reporter: "Te ajută autoritățile să îi găsești?".

Supraviețuitoare: "Încă nu. Nu primim nicio informație și, sincer, n-am mai văzut un asemenea grad de incompetență aici".

Peste 2.000 de clădiri au fost distruse

2.200 de construcții au fost distruse complet sau parțial de incendiile catastrofale din vestul insulei Maui. 86% erau clădiri rezidențiale.

Josh Green, guvernatorul statului Hawaii: "În zilele urmatoare vom ajunge la cifre semnificativ mai mari (ale morților), pe măsură ce echipele FEMA și pompierii din Maui își fac treaba. De abia am început să intrăm în casele arse".

Șeful poliției John Pelletier, comitatul Maui: "Găsim rămășițe umane care au trecut printr-un foc ce a topit metalul... Știm că trebuie să lucrăm repede, dar trebuie să facem lucrurile cum trebuie. Ridicăm rămășițe și se destramă în mâinile noastre. Când ai 200 de oameni care umblă prin case, practic calcă pe rămășițe... Nu stiu cum altfel să vă descriu... Dați-ne puțin timp, vă rog!".

De câteva nopti, mulți dintre supraviețuitori dorm în mașini, pentru că autoritățile au ținut închisă principala cale de acces către Lăhaina.

Nicky Henke, supraviețuitor: "Încercam să facem rost de provizii și să ne întoacem cu ele. Ar trebui sa ne escorteze cumva înapoi, pentru ca avem familii, copii, treburi urgente".

Patrick, supraviețuitor: "Încerc să ajung acasă!".

4.500 de oameni au rămas pe drumuri, iar autoritățile locale încă nu au găsit unde să-i adăpostească pe toți.

Sursa: Pro TV
Dată publicare: 14-08-2023 11:11