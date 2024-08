O navă uriașă a Rusiei, scufundată rapid de ucraineni. De ce a fost ca un magnet pentru rachetele Kievului | VIDEO

„Regimul de la Kiev a efectuat un nou atac terorist pe teritoriul regiunii Krasnodar. A fost lovit un feribot care transporta rezervoare de combustibil către portul Kavkaz”, au scris autoritățile regionale pe rețelele sociale.

Atacul este cel mai recent dintr-o serie de lovituri asupra infrastructurii de petrol și gaze a Rusiei de către forțele Kievului. Un terminal petrolier rusesc care deținea combustibil în valoare de 200 de milioane de dolari a fost în flăcări timp de aproape o săptămână în urma unui atac cu dronă, potrivit Newsweek.

Purtătorul de cuvânt al Marinei ucrainene, Dmitri Pletenchuk, a declarat vineri pentru Radio Europa Liberă că feribotul-Conro Trader-a naufragiat joi în portul Kavkaz după ce a fost lovit de o rachetă ucraineană.

„Putem confirma informația că această țintă a fost distrusă de Marina Militară”, a declarat Pletenchuk. „Acest feribot este una dintre verigile vitale ale logisticii militare ruse care asigură aprovizionarea forțelor de ocupație. În primul rând, [transporta] combustibil și lubrifianți, dar în plus, desigur, transporta și arme.

‼️ BREAKING: The attacked ferry in the port "Kavkaz" sank, - Kuban operative staff pic.twitter.com/lC8gESPPZI