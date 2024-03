O navă cargo a intrat în coliziune cu o macara din portul turc Eyyap la Marea Neagră | Video

Această coliziune impresionantă a fost filmată de către martori şi postată masiv pe reţele de socializare.

Cargoul este surprins în timp ce se apropie de chei şi loveşte o macara, care cade şi antrenează un efect de domino.

Presa turcă scrie că uriaşul portcontainer implicat în incident venea de la Hong Kong şi are o mărime impresionantă de 368 de metri lungime.

Guvernatorul loocal a anunţat că incidentul nu s-a soldat cu răniţi şi că nu a cauzat ”nicio poluare a mediului”.

Echipe medicale şi pompieri au fost trimise la faţa locului.

Potrivit unui comunicat al Direcţiei Generale a Afacerilor Maritime, o anchetă a fost deschisă în vederea stabilirii condiţiilor accidentului.

A CCTV recording showed a giant containership crashing into and toppling over cranes in Turkey's Evyapport after failing to maneuver when arriving pic.twitter.com/hipMMNZhHN