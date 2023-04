O mie de obiecte de suflet ale lui Freddie Mercury scoase la licitație de cea mai bună prietenă a starului

Mary Austin va scoate la licitație o colecție intimă de 1.500 de articole aparținând regretatului star Queen, inclusiv manuscrie cu unele dintre versurile sale scrise de mână și costumele de scenă.

În timpul vieții, Mercury a adunat o colecție devenită extrem de valoroasă pe care a păstrat-o în casa lui din vestul Londrei.

Când a murit în 1991, i-a lăsat atât casa, cât și conținutul acesteia, lui Mary Austin.

SOTHEBY'S

Un portret al pictorului francez Tissot a fost ultima operă de artă cumpărată de Mercury, chiar cu o lună înainte de a muri, se află printre obiectele scoase la licitație.

Se estimează că această piesă va ajunge între 400.000 și 600.000 de lire sterline.

SOTHEBY'S

„Este o colecție foarte inteligentă și sofisticată”, a spus Austin jurnaiștilor BBC.

Un punct culminant al vânzării vor fi versurile scrise de mână ale lui Freddie Mercury pentru unul dintre cele mai mari cântece ale formației Queen, We Are The Champions, inclusiv armonii și acorduri, scrise pe nouă pagini. Se așteaptă să se vândă cu 200.000-300.000 de lire sterline.

Austin a spus că versurile au reprezentat amintirea cea mai puternică de care se desparte cel mai greu deoarece arată „pentru mine, cea mai frumoasă latură” a bărbatului căruia i-am fost devotată.

La vârstă de nouăsprezece ani, Austin l-a întâlnit pe Freddie Mercury la o întâlnire pe care a avut-o cu chitaristul Queen, Brian May.

