Freddie Mercury. Curiozități despre viața remarcabilului solist al trupei Queen

Pe 5 septembrie 2022 se împlinesc 76 de ani de la nașterea regelui muzicii rock.

Cine a fost Freddie Mercury

Freddie Mercury pe numele său adevărat, Farrokh Bulsara, s-a născut pe insula Zanzibar, cunoscută ca locul în care a avut loc cel mai scurt război din istorie.

Părinții săi, Bomi și Jer Bulsara erau perși din India și practicanții ai religiei zorostriane. Pe lângă Freddie, cuplul a mai avut un copil, o fată pe nume Kashmira.

La vârsta de șapte ani, Freddie a fost trimis în India pentru a studia la Saint Peter's Boys School, o școală pentru băieți din Panchgani, lângă Bombay.

Cât timp a fost la Saint Peter's Boys School, Freddie s-a făcut remarcat pentru rezultatele excelente la sport și pentru pasiunea pentru muzică, îndeosebi pentru pian.

Freddie și-a continuat studiile la St. Mary's (ISC) High School în Mazagon, după care s-a întors în Zanzibar.

Pe când avea 17 ani, Freddie și familia sa au plecat din Zanzibar din cauza revoluției și s-au stabilit în Marea Britanie.

Freddie s-a înscris la Isleworth Polytechnic în Vestul Londrei unde a studiat arta, iar mai târziu la Ealing Art College unde a obținut o diplomă în artă și design grafic.

În 1969, Freddie a fondat formația „Ibex”, care mai târziu a luat numele de Wreckage.

Freddie a fost membru în formație până în luna octombrie a aceluiași an, când a plecat pentru a se alătura ca solist în trupa „Milk Sea”, unde a stat până la începutul anilor ‘70.

În luna aprilie 1970, Freddie, alături de bateristul Roger Taylor și de chitaristul Brian May au fondat trupa „Queen”. În aceeași perioadă și-a schimbat numele de familie, din Bulsara, în Mercury.

Getty

Melodii compuse de Freddie

Alături de Queen a cunoscut faima la nivel mondial și a compus cele mai cunoscute melodii ale sale.

Printre cele mai cunoscute piese Queen compuse de Freddie Mercury sunt: „Seven Seas of Rhye”, „Killer Queen”, „Bohemian Rhapsody”, „Somebody to Love”, „Good Old-Fashioned Lover Boy”, „We Are the Champions”, „Bicycle Race”, „Don't Stop Me Now”, „Crazy Little Thing Called Love”, și „Play the Game”.

Melodiile trupei Queen se remarcau prin combinarea stilurilor de rock, heavy metal, pop și disco.

Hiturile „We Are the Champions” și „Bohemian Rhapsody” au fost incluse în topurile celor mai bune melodii din toate timpurile.

De asemenea, Freddie este recunoscut pentru performanțele live și pentru energia aparte pe care o emana pe scenă.

Momente emblematice cu Freddie Mercury

Unul dintre momentele pline de delir pe care le-a creat trupa Queen a fost la concertul caritabil de rock „Live Aid” din Londra în 1985, despre care, foarte mulți specialiști au declarat că a fost cel mai impresionant eveniment din toate timpurile.

Getty

Queen a fost prima formație britanică, care a cântat la Budapesta în perioada comunistă, în 1986.

Ultimul concert al lui Mercury alături de Queen, în prima perioadă petrecută în trupă, a avut loc în ziua de 9 august 1986 la Knebworth House în Anglia, care a adus laolaltă aproximativ 150.000 de oameni.

Viața personală a lui Freddie Mercury

La începutul anilor ‘70, Freddie a avut o relație cu Mary Austin, actrița care a intrepretat rolul lui Lucy Boynton în filmul Bohemian Rhapsody.

Getty

La începutul anilor '80, Freddie a avut o relație amoroasă cu actrița austriacă Barbara Valentin, care a apărut în videoclipul piesei „It's a hard life”.

În anii 80, Freddie și-a recunoscut homosexualitatea și ulterior a început o relație de lungă durată cu Jim Hutton. Acesta a fost alături de cântăreț în ultimii șase ani din viață ai acestuia.

Hutton s-a stins din viață pe 1 ianuarie 2010, la vârsta de 61 de ani. Hairstylist-ul suferea de SIDA și a murit din cauza unei complicații la plămâni.

Moartea lui Freddie Mercury

Potrivit cărții „Mercury and Me” scrisă de Jim Hutton, Freddie a fost diagnosticat cu SIDA în primăvara anului 1987.

În același an, Mercury și-a făcut testul și a declarat că este negativ. Cu toate acestea, presa britanică a continuat să lanseze zvonuri că de fapt artistul ar fi pozitiv, deoarece acesta slăbise foarte multe și trupa Queen nu mai participa la turnee.

Până în ultimul an din viață, Mercury a continuat să înregistreze melodii care au dus la lansarea albumului „Innnuendo” care a ținut topurile britanice.

În prima lună de la lansare, albumul „Innuendo” s-a vândut în 250.000 de exemplare.

Pe 22 noiembrie 1991, Mercury la chemat l-a chemat pe managerul trupei Queen și i-a făcut o declarație pe care intenționa să o trimită presi britanice. Freddie a declarat că are SIDA și a vrut să împărtășească lucrul acesta și fanilor lor.

La aproximativ o zi de la declarația din presă, pe 24 noiembrie 1991, Freddie s-a stins din viață.

În urma expertizei medico-legale s-a descoperit că Freddie a murit de bronhopneumonie cauzată de SIDA.

Freddie a fost incinerat la cimitirul Kensal Gren, iar cenușa sa a fost împrăștiată pe malurile lacului Geneva, lângă Montreux, Elveția, locul unde Freddie și-a petrecut ultimii ani din viață.

Testamentul lui Freddie Mercury

Potrivit presei britanice, Mercury i-a lăsat lui Mary Austin casa și jumătate din avere, iar jumătatea cealaltă le-a lăsat-o părinților și surorii sale.

Freddie i-a lăsat bucătarului său 500.0000 de lire, 500.000 de lire asistentului, 100.000 de lire șoferului și 500.000 de lire partenerului său, Jim Hutton.

Curiozități despre Freddie Mercury

1. Freddie a avut relații atât cu femei cât și cu bărbați

2. Prietenul cel mai bun al lui Freddie a fost Elton John

3. Freddie nu a avut niciodată intervenții stomatologice, deoarece credea că i-ar afecta vocea

3. Freddie Mercury a fost un colecționar pasionat de timbre

4. La naștere numele lui Freddie a fost Farrokh Bulsara

5. Freddie a construit o scenă pentru David Bowie

7. Freddie a cântat și a dansat alături de Baletul Regal din Londra

8. Freddie a compus versurile de la “Crazy Little Thing Called Love” în timp ce era în cadă

9. Freddie a compus o melodie pentru pisica sa, Delilah

10. Freddie a creat logo-ul trupei Queen

× Getty Getty Getty Getty Getty Getty Getty Getty Getty Getty Getty Getty Getty Getty Getty Getty Getty Getty

Sursa: Wikipedia Etichete: , , , , Dată publicare: 05-09-2022 07:27