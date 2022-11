31 de ani de la moartea lui Freddie Mercury. Cum a luat viață trupa Queen GALERIE FOTO

Freddie Mercury, Farrokh Bulsara pe numele său real, s-a născut pe 5 septembrie 1946, în Stone Town, Zanzibar (acum Tanzania) și a murit pe 24 noiembrie 1991, în Kensington, Marea Britanie.

Părinții lui Freddie Mercury au emigrat din India în Zanzibar, unde tatăl lui a lucrat ca funcționar în guvernul britanic.

În copilărie, artistul a fost trimis să studieze în Panchgani, India. Înclinat spre artă de la o vârstă fragedă, el a format o trupă în care era pianist.

Când Zanzibar a devenit parte din Tanzania, în 1964, solistul s-a mutat alături de familie în Feltham, Marea Britanie. Mai târziu, Freddie Mercury a studiat design grafic în timpul facultății, promovând în 1969.

Fiind influențat de artiști precum Cream și Jimi Hendrix, el și-a început cariera în Londra, alături de diferite trupe. De asemenea, artistul s-a împrietenit cu chitaristul Brian May și toboșarul Roger Taylor din trupa Smile, iar în 1970, când solistul formației a demisionat, Freddie Mercury i-a luat locul.

La puțin timp după, el a schimbat numele trupei în Queen și s-a prezentat drept Freddie Mercury. Basistul John Deacon i s-a alăturat un an mai târziu.

Cu elemente de heavy metal și glam rock, trupa a debutat cu piesa „Queen” (1973), urmată de „Queen II” (1974).

În ciuda interpretării, formația nu s-a bucurat de succes chiar de la început în Marea Britanie. Albumul „Sheer Heart Attack” (1974) a făcut furori, iar „A Night at the Opera” (1975) s-a vândut chiar mai bine.

Însă adevărata celebritate a venit odată cu lansarea „Bohemian Rhapsody”, piesă scrisă în principal de Freddie Mercury.

Un alt succes a fost adus de piesa „We Are the Champions” (1977) și „We Will Rock You”.

La începutul anilor '80, Queen devenise un fenomen internațional. Îmbrăcat în costume excentrice, Freddie Mercury aduna o mulțime de oameni la concerte. Deși averea comercială a Queen începuse să scadă la jumătatea deceniului, trupa a atins din nou apogeul în timpul unui concert caritabil Live Aid din 1985.

În același an, Mercury a lansat discul solo „Mr. Bad Guy”, inspirat dintr-un muzical disco.

În 1991, Mercury a anunțat că a fost diagnosticat cu SIDA. El a murit o zi mai târziu din cauza complicațiilor apărute.

