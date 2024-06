O închisoare de maximă securitate din Canada a fost evacuată din cauza incendiilor din Quebec. VIDEO

Incendiile au lovit puternic ţara în 2023 de la est la vest, făcând scrum peste 15 milioane de hectare. Acestea au costat viaţa a opt pompieri şi au determinat autorităţile să evacueze peste 235.000 de persoane.

BREAKING: Huge explosions heard, massive fire breaks out at an industrial estate in Linwood, near Paisley, Scotland



Centrul penitenciar federal Port-Cartier, situat la aproximativ 500 de kilometri nord-est de oraşul Quebec, a fost evacuat în acelaşi timp cu circa o mie de locuitori în weekend.

Penitenciarul a fost închis, iar deţinuţii "au fost transferaţi din zona afectată în alte unităţi de penitenciare federale securizate", a precizat Anne Kelly, şefa administraţiei penitenciarelor din Canada, citată într-un comunicat.

A maximum-security prison in Quebec that has held notorious murderers including Luka Magnotta and Robert Pickton has been evacuated due to the intensification of nearby forest fires.

